  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

به مدت دو روز/

مجمع عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎ای در کیش برگزار می‎شود

مجمع عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎ای در کیش برگزار می‎شود

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎‌ای همراه با همایش هیئت‌های استانی این فدراسیون به مدت دو روز در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جزیره کیش طی روزهای 21 و 22 اسفندماه میزبان شرکت‎کنندگان در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای و همایش روسای هیئت‎های استانی این فدراسیون خواهد بود.

در جریان مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎ای که به ریاست حمید سجادی - معاون سازمان تربیت بدنی - برگزار خواهد شد، گزارش عملکرد سالیانه فدراسیون توسط علیرضا صفارزاده (رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎ای) ارائه خواهد شد ضمن اینکه قرار است تقویم سال آینده نیز بررسی و تصویب شود.

همچنین در همایش روسای هیئت‎های پهلوانی و زورخانه‎ای، شرکت کنندگان در خصوص رقابت‌های باشگاهی، رتبه‌بندی مرشدان، ورزشکاران و پهلوانان، میزبانی دوره‌های آموزشی و مسابقات و ارزیابی هیئت‎ها بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

کد مطلب 1048315

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها