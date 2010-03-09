به گزارش خبرنگار مهر، جزیره کیش طی روزهای 21 و 22 اسفندماه میزبان شرکتکنندگان در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون پهلوانی و زورخانهای و همایش روسای هیئتهای استانی این فدراسیون خواهد بود.
در جریان مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون پهلوانی و زورخانهای که به ریاست حمید سجادی - معاون سازمان تربیت بدنی - برگزار خواهد شد، گزارش عملکرد سالیانه فدراسیون توسط علیرضا صفارزاده (رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانهای) ارائه خواهد شد ضمن اینکه قرار است تقویم سال آینده نیز بررسی و تصویب شود.
همچنین در همایش روسای هیئتهای پهلوانی و زورخانهای، شرکت کنندگان در خصوص رقابتهای باشگاهی، رتبهبندی مرشدان، ورزشکاران و پهلوانان، میزبانی دورههای آموزشی و مسابقات و ارزیابی هیئتها بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
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