207 هزار قطعه بن کالابرگ بین مددجویان کمیته امداد توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمود رضایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 82 میلیارد و 800 میلیون ریال ارزش کالابرگ ها، ارزش ریالی هر قطعه را نیز 400 هزار ریال اعلام و اظهار داشت: توزیع کالابرگهای یادشده در سه مرحله انجام خواهد گرفت که مرحله اول آن از دوازدهم تا 26 اسفند ماه بمدت 14 روز کاری ادامه دارد.

وی افزود: مراحل بعدی توزیع نیز پس از اعلام سازمان بازرگانی استان، اطلاع رسانی و اقدام خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: این کالابرگ ها تنها جهت خرید مواد غذایی برای خانواده های تحت حمایت و اقشار آسیب پذیر در نظرگرفته شده است.

رئیس اداره حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه خاطرنشان کرد: اسامی و مشخصات و آدرسهای بیش از 90 فروشگاه طرف قرارداد با این نهاد در محل های توزیع کالابرگ نصب شده و دریافت کنندگان بن با مراجعه به این مراکز می توانند نسبت به خرید مایحتاج غذایی خود اقدام کنند.