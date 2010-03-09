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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

در کرمانشاه؛

207 هزار قطعه بن کالابرگ بین مددجویان کمیته امداد توزیع می شود

207 هزار قطعه بن کالابرگ بین مددجویان کمیته امداد توزیع می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه گفت: از دوازدهم اسفندماه سال جاری توزیع 207 هزار قطعه بن کالابرگ غیرنقدی، بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان در دست توزیع قرارگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمود رضایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 82 میلیارد و 800 میلیون ریال ارزش کالابرگ ها، ارزش ریالی هر قطعه را نیز 400 هزار ریال اعلام و اظهار داشت: توزیع کالابرگهای یادشده در سه مرحله انجام خواهد گرفت که مرحله اول آن از دوازدهم  تا 26  اسفند  ماه بمدت 14 روز کاری ادامه دارد.

 

وی افزود: مراحل بعدی توزیع نیز پس از اعلام سازمان بازرگانی استان، اطلاع رسانی و اقدام خواهد شد.

 

رضایی تصریح کرد: این کالابرگ ها تنها جهت خرید مواد غذایی برای خانواده های تحت حمایت و اقشار آسیب پذیر در نظرگرفته شده است.

 

رئیس اداره حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه خاطرنشان کرد: اسامی و مشخصات و آدرسهای بیش از 90 فروشگاه طرف قرارداد با این نهاد در محل های توزیع کالابرگ نصب شده و دریافت کنندگان بن با مراجعه به این مراکز می توانند نسبت به خرید مایحتاج غذایی خود اقدام کنند.

کد مطلب 1048316

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