جزئیات دقیق مشارکت مردم عراق در داخل و خارج / میزان مشارکت در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، بر اساس اعلام کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق این 272 هزار نفر در 16 کشور خارجی آرای خود را به صندوق های اخذ رای انداخته اند. همچنین در عراق نیز از میان بیش از 18 میلیون واجد شرایط رای دادن بیش از 12 میلیون نفر در انتخابات مشارکت داشته اند.

ریز نتایج مشارکت عراقی های مقیم خارج

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق با اشاره به قریب به 3 میلیون واجد شرایط شرکت در انتخابات در خارج از این کشور، اعلام کرد: عراقی های مقیم خارج در سوریه و سوئد بیشترین میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی 2010 را داشته اند.

بر این اساس، 42 هزار و 965 نفر در سوریه، 36 هزار و 931 نفر در سوئد، 27 هزار و 754 نفر در آمریکا، 24 هزار و 717 نفر در اردن، 23 هزار و 554 نفر در ایران، 19 هزار و 474 نفر در آلمان، 17 هزار و 871 نفر در انگلیس، 16 هزار و 36 نفر در امارات، 12 هزار و 428 نفر در کانادا، 12 هزار و 300 نفر در هلند، 12 هزار و 68 نفر در استرالیا، 9 هزار و 328 نفر در دانمارک، 6 هزار و 305 نفر در ترکیه، 4 هزار و 917 نفر در مصر، 3 هزار و 787 نفر در لبنان و یک هزار و 79 نفر در اتریش در دومین دوره انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی صدام شرکت کرده اند.

بنابراین گزارش، در مجموع از دو میلیون و 900 هزار واجد شرایط در خارج، 272 هزار و 16 نفر در انتخابات شرکت داشته اند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق پیش از این اعلام کرده بود، نتایج نهایی شمارش آرای عراقی های مقیم خارج در روز پنج شنبه آتی اعلام می شود.

نتایج تکمیلی شمارش آرا در عراق

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق همچنین با اشاره به شرکت 12 میلیون نفر در انتخابات پارلمانی (حوزه های داخل عراق) اعلام کرد: میزان مشارکت در انتخابت پارلمانی به 62.4 درصد می رسد.

بر این اساس، میزان مشارکت مردم در استان های اقلیم کردستان عراق به ترتیب زیر اعلام شده است: استان دهوک 80 درصد، اربیل 76 درصد، سلیمانیه 73 درصد، کرکوک 73 درصد، صلاح الدین 73 درصد و استان نینوا 66 دردصد بوده است.

همچنین در استان های جنوب عراق میزان مشارکت به شرح زیر است، استان بابل 63 درصد، استان های دیاله، کربلا و قادسیه 62 درصد، استان های نجف، المثنی، الانبار 61 درصد، استان های واسط و ذی قار 60 درصد، استان بصره 57 درصد و استان بغداد نیز 53 درصد بوده است.

براین اساس، کمترین میزان مشارکت در استان های جنوبی در استان میسان با 50 درصد به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد نتایج اولیه میزان رای بدست آمده توسط ائتلاف ها و جریان های سیاسی عراق تا 72 ساعت آینده اعلام خواهد شد.