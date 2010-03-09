روزهای دشوار ناتو در افغانستان / خشونت ها و درگیریها افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "رابرت گیتس" روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان گفت که همپیمانان ناتو روزهای سخت و بسیار بدی را در این کشور تجربه خواهند کرد.

وی در ادامه بر این موضوع پافشاری کرد که البته دلایلی برای ابراز خوشبینی و امیدواری و موفقیت نهایی در جنگ افغانستان وجود دارد.

بر اساس این گزارش طی سال گذشته تقریبا 520 نظامی ناتو از جمله 300 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند، بطوری که سال 2009 به عنوان مرگبارترین سال برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از زمان نابودی طالبان معرفی شد. همچنین از ابتدای سال 2010 تاکنون در کل 118 نظامی ائتلافی جان خود را از دست دادند.

گیتس صبح روز دوشنبه برای دیدار با کرزای و دبیرکل ناتو و بررسی عملیات جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تحت رهبری آمریکا که با هدف مبارزه با طالبان در ولایت قندهار آغاز می شود، به طور غیرمنتظره وارد افغانستان شد.

تاکنون حدود شش هزار سرباز از 30 هزار نظامی اعزامی وارد افغانستان شده اند و بقیه نیروها تا پایان آگوست وارد این کشور می شوند که در این حالت شمار کلی نظامیان آمریکایی در افغانستان به 100 هزار نفر خواهد رسید.