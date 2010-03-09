تقویت زیرساختهای لازم برای اجرای پروژه های عمرانی در سنندج ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فریدون پوررضایی صبح سه شنبه در جلسه تخصصی فنی و عمرانی شهرداری سنندج اظهار داشت: تقویت زیرساختهای لازم برای تسریع در اجرا و بهره برداری از پروژه های عمرانی و طرحهای خدماتی در سنندج یک امر لازم و ضروری است.
وی ادامه داد: در حال حاضر پروژه های مختلف عمرانی در شهر سنندج در دست اجراست که به دلیل ضعف در زیرساختهای لازم روند اجرای آنها با مشکل مواجه شده و باید برای تسریع در این امر ابتدا زیرساختهای لازم را تقویت نمود.
شهردار سنندج خاطرنشان کرد: اهمیت زیرسازی و رعایت شیب خیابانها برای هدایت آبهای سطحی در عملیات عمرانی شهری امر بسیار مهمی است و با توجه به وضعیت حغرافیایی و واقع شدن سنندج در دامنه کوه عدم رعایت این مهم مشکلات عدیده ای را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت.وی بیان داشت: مدیران مناطق و مسئولان فنی و عمرانی شهرداری باید به کیفیت مصالح مصرفی در عملیات عمرانی سطح شهر توجه بیشتری داشته باشند و تلاش بیشتری برای سرعت بخشیدن به فعالیتهای خود انجام دهند. پوررضایی، انجام عملیات لکه گیری و آسفالت کوچه های شهر سنندج را به صورت سنتی امری غیرقابل قبول خواند و افزود: معاونین و شهرداران مناطق مختلف سنندج باید با امکانات و تجهیزات لازم فعالیتهای عمرانی را به روز کنند و با کیفیت بالاتری انجام دهند .
وی از مدیران عمرانی شهرداری سنندج خواست برای بالابردن سطح کیفیت فعالیت های عمرانی خود در سطح شهر باید تجهیزات پیشرفته روز و تخصصی این حوزه را تامین کنند.
پوررضایی گفت: برخی ناهماهنگی های موجود در بین دستگاه های حفار و شهرداریهای مناطق در طولانی شدن زمان وجود چاله های سطح شهر موجب گلایه شهروندان شده که باید با هماهنگی بیشتر این مدت زمان به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
شهردار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود ترافیک در بافت های مرکزی شهر در زمان انجام عملیات فنی و لکه گیری خیابانها در طول روز یادآور شد: برای جلوگیری از ترافیک فعالیت های عمرانی مرکز شهر را در ساعات خلوت و یا در شب انجام دهند .
وی هماهنگی، مشارکت و پیشنهادات شهروندان با مسوولان را در ارائه خدمت بهتر از سوی شهرداری امری مهم خواند و بر رعایت آن از سوی مسئولان شهرداری تاکید نمود.
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