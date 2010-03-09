تقویت زیرساختهای لازم برای اجرای پروژه های عمرانی در سنندج ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فریدون پوررضایی صبح سه شنبه در جلسه تخصصی فنی و عمرانی شهرداری سنندج اظهار داشت: تقویت زیرساختهای لازم برای تسریع در اجرا و بهره برداری از پروژه های عمرانی و طرحهای خدماتی در سنندج یک امر لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: در حال حاضر پروژه های مختلف عمرانی در شهر سنندج در دست اجراست که به دلیل ضعف در زیرساختهای لازم روند اجرای آنها با مشکل مواجه شده و باید برای تسریع در این امر ابتدا زیرساختهای لازم را تقویت نمود.

شهردار سنندج خاطرنشان کرد: اهمیت زیرسازی و رعایت شیب خیابانها برای هدایت آبهای سطحی در عملیات عمرانی شهری امر بسیار مهمی است و با توجه به وضعیت حغرافیایی و واقع شدن سنندج در دامنه کوه عدم رعایت این مهم مشکلات عدیده ای را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت.

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وی بیان داشت: مدیران مناطق و مسئولان فنی و عمرانی شهرداری باید به کیفیت مصالح مصرفی در عملیات عمرانی سطح شهر توجه بیشتری داشته باشند و تلاش بیشتری برای سرعت بخشیدن به فعالیتهای خود انجام دهندپوررضایی، انجام عملیات لکه گیری و آسفالت کوچه های شهر سنندج را به صورت سنتی امری غیرقابل قبول خواند و افزود: معاونین و شهرداران مناطق مختلف سنندج باید با امکانات و تجهیزات لازم فعالیتهای عمرانی را به روز کنند و با کیفیت بالاتری انجام دهند

وی از مدیران عمرانی شهرداری سنندج خواست برای بالابردن سطح کیفیت فعالیت های عمرانی خود در سطح شهر باید تجهیزات پیشرفته روز و تخصصی این حوزه را تامین کنند .

پوررضایی گفت: برخی ناهماهنگی های موجود در بین دستگاه های حفار و شهرداریهای مناطق در طولانی شدن زمان وجود چاله های سطح شهر موجب گلایه شهروندان شده که باید با هماهنگی بیشتر این مدت زمان به حداقل ممکن کاهش پیدا کند .

شهردار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود ترافیک در بافت های مرکزی شهر در زمان انجام عملیات فنی و لکه گیری خیابانها در طول روز یادآور شد: برای جلوگیری از ترافیک فعالیت های عمرانی مرکز شهر را در ساعات خلوت و یا در شب انجام دهند .

وی هماهنگی، مشارکت و پیشنهادات شهروندان با مسوولان را در ارائه خدمت بهتر از سوی شهرداری امری مهم خواند و بر رعایت آن از سوی مسئولان شهرداری تاکید نمود.