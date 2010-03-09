شمشیربازان ایرانی به انجام مسابقات خارجی نیاز دارند

علی یعقوبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مربیان بسیار خوبی را در سطح کشور و به خصوص در استان خراسان در اختیار داریم که خالصانه و بدون هیچ چشمداشتی زحمت می‌کشند و با وجود اینکه مربیان خارجی زیادی در کشور داریم اما یک مربی روس تنها چند ترفند به ما آموزش می‌دهد و نتایج خوبی را می‌گیریم، در حالیکه در اصل تمام زحمات را مربیان خودمان می‌کشند چون پایه ما از مربیان داخلی است.

عضو تیم ملی شمشیربازی کشور گفت: مربیان ایرانی و خارجی از نظر دانش تفاوت چندانی ندارند اما از نظر درآمد بسیار متفاوت هستند.

وی افزود: درآمد مربیان ما از هزینه رفت و آمد آن‎ها نیز کمتر است و من از گفتن این مبلغ شرم می‌کنم همین مقدار هم که به صورت ماهیانه پرداخت نمی‌شود چند ماه یک بار گاهی هم سالیانه به آن‌ها می‌پردازند.

عضوی مشهدی تیم ملی شمشیری بازی تصریح کرد: هیچ مربی ایرانی به خاطر پول کار نمی‌کند و همه عاشق این رشته‌اند و کار می‌کنند، چون این پول آن قدری نیست که دردی را دوا کند، آنها حاضر هستند بدون پول هم کار کنند و فقط خدا می‌تواند مزد زحمات آنها را بدهد.

وی گفت: شمشیربازی بر خلاف بسیاری از رشته‌ها باید مسابقات زیادی برگزار شود باید مسابقاتی با کشورهای اروپایی صاحب سبک مثل روسیه یا اوکراین انجام شود تا باعث پیشرفت هر چه بیشتر این ورزش شود.