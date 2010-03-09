تراژدی گذشته و نیاز آینده ؛ عراق جدید دخالت بیگانه را برنمی تابد

شرکت گسترده مردم عراق در انتخابات پارلمانی 2010 تعابیر متعددی در سطح منطقه ای و بین المللی در بر دارد، چه آنکه مشاهده می شود مردم رنج دیده از سال ها حکمرانی رژیم دیکتاتوری بعث و اشغالگران آمریکایی در روز سرنوشت خود با فراموش کردن تمامی این مسائل، به پای صندوق های رای می روند تا آینده خود را با تداوم روند دموکراسی و آزادی و حق استقلال در این کشور تعیین کنند.

گذشته از اینکه چه نتیجه ای از صندوق های اخذ رای بیرون می آید، و این گروه یا آن ائتلاف در انتخابات برنده می شود، صرف حضور گسترده و پرشور مردم عراق در انتخابات نقشه های بسیاری از قدرت های فرا منطقه ای را در این کشور خنثی می سازد.

مسئله حضور مردم عراق در انتخابات پارلمانی عراق زمانی مهم تر می شود که بدانیم این حضور در میان تهدیدات گسترده گروه های تروریستی به ویژه القاعده صورت پذیرفته است. حضوری که شگفتی سران غرب را در پی داشته است و آنان را در موضعی انفعالی وادار به تعظیم در برابر قدرت ملت عراق کرده است.

اینجاست که ملت عراق با درک رسالت خود به در صحنه حاضر شده و پاسخ محکمی با این مضمون به مداخله گران غربی و برخی کشورهای عرب می دهد که "از دخالت های شما خسته شده ایم و خواهان تعیین سرنوشت خود با دست های خودمان هستیم."

از سوی دیگر، مشاهده مخالفت های چند ماهه اخیر مردم و پارلمان عراق با مسئله تمدید توافق امنیتی با واشنگتن، مهر تاییدی بر تحلیل کارشناسان در این مسئله است که آنان دیگر تداوم حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق را برنمی تابد.

بر این اساس، افزایش روند فعالیت های سیاسی در عراق و عدم اعتماد مردم به آمریکا (در اثر اشغال این کشور در سال 2003) بیانگر این مسئله است که عراق جدید تمایلی به دخالت واشنگتن در مسائل داخلی و نقض حاکمیت ملی این کشور ندارد.