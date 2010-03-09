خبرگزاری مهر در روزهای اخیر گزارش داده بود " با سهل‌انگاری تاریخی یک معاون وزیر و برای نخستین بار ، در مکاتبات رسمی دستگاه اجرایی به‌جای "نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" ، "نظام مقدس جمهوری ایران" درج شده است و تعدد نامه نگاری ها با همین عبارت ، نه تنها یک اشتباه بلکه در خوشبینانه ترین ارزیابی سهل انگاری و عدم صلاحیت این مسئول است."

در این گزارش همچنین آمده بود"اسناد و مدارک رسمی در مکاتبات یک وزارتخانه حاکی از آن است که بر خلاف رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیز مجموعه دولت و شخص ریاست جمهوری ، سهل‌انگاری تاریخی یک معاون وزیر در صدور چندین حکم و نامه منجر به روی دادن اتفاقی نادر در مکاتبات رسمی اجرایی کشور شده است."

خبرگزاری مهر در این گزارش خطای یک فرد را به پای هزاران مدیر و کارمند زحمت کش دولت خدمتگزار نگذاشت و لذا نام وزارتخانه مذکور را به جهت رعایت حرمت تلاشگران صادق این وزارتخانه ذکر نکرد.

... و اما خبرنگار مهر این سهل انگاری تاریخی معاون وزیر را با وزیر مربوطه در میان گذاشت که وزیر نیز به راحتی از کنار این موضوع گذشت. گو اینکه متاسفانه هیچ مسئولی نیز در این چند روز و بعد از خبر فوق پیگیر نشد که بالاخره این سهل انگاری مکرر کار کدام یک از مسئولان بوده است!

بدین ترتیب مهر در راستای شفاف سازی این موضوع و مشاهده بی توجهی وزیر مربوطه ، مجبور به انتشار نام وزیر مربوطه شد. هدف مهر از انتشار خبر فوق آزمایش مدیران مافوق معاون مربوطه و به نمایش درآوردن حساسیت هایشان به اشتباهات بود که که به این هدف رسید. "مهر" با پاسخی که از وزیر راه گرفت ، ضرورتی به انتشار نام یک شخص که معاون وی بوده و مرتکب این اشتباه شده است نمی بیند و قضاوت را به مخاطب وا می گذارد.

پرسشهای مهر از بهبهانی

خبرنگار مهر از وزیر راه و ترابری پرسید که یکی از معاونان شما در صدور احکامی نام "اسلامیت" را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حذف کرده است؟ که حمید بهبهانی گفت: " کی بوده."

به وزیر راه گفت شد که .... معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت .... چندین اقدامی انجام داده است. بهبهانی در پاسخ اظهارداشت: "خوب اگر چنین بوده، اشتباه کرده است."

سپس خبرنگار مهر به بهبهانی گفت که "نه در صدور یک حکم بلکه در صدور چندین حکم و نامه این اقدام اشتباه تکرار شده است" که وزیر راه در ادامه چنین گفت: " قطعا اشتباه کرده، من از شما می پرسم شما در زندگی خود اشتباه نکرده اید."

در چندین ماه اخیر دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی ترویج شعارهایی چون "جمهوری ایرانی" و " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" را پیگیری کرده‌اند که با درایت رهبر معظم انقلاب و واکنش به موقع مراجع تقلید و مردم عزیز کشورمان این خط انحرافی بلافاصله متلاشی شد. مجموعه مراجع عظام تقلید ، نیروهای سیاسی اصولگرا و حتی اصلاح طلب درون حاکمیت نیز به طور یکپارچه از این شعار انحرافی که بیان آرزوهای دشمنان در حذف اسلامیت از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است ، اعلام برائت نموده اند.