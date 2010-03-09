برخی رژیمهای عرب از صحنه سیاسی منطقه حذف می شوند

حسن هانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تشکیل خاورمیانه اسلامی اظهار داشت: مسئله خاورمیانه که اخیرا مطرح شده در واقع برآیند غیرطبیعی بودن ساختار انسانی و جغرافیایی این منطقه ژئوپلتیکی از جهان است.

وی افزود: در سال 1916 میلادی خاورمیانه بر اساس نگرش ها و رویکردهای دو ابرقدرت فاتح جنگ اول جهانی یعنی انگلیس و فرانسه شکل گرفته که شکل گیری جغرافیای سیاسی خاورمیانه بر اساس منافع این دو قدرت و نیز رویکرد صهیونیست های انگلیسی برای تشکیل یک وطن یهودی در فلسطین بود.

این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه در چنین فضایی طرح شوم "سایکس پیکو" برای تقسیم خاورمیانه بین دو قطب قدرتمند اروپایی سابق صورت گرفت و متاسفانه در این تقسیم بندی حقوق ملت فلسطین پایمال شد، گفت: بر این اساس انگلیس که دارای تجربه طولانی در ایجاد شکاف دینی و مذهبی میان ملت ها بود تلاش کرد تا جهان اسلام را به دو قطب متضاد شیعه و سنی برای پیشبرد اهداف استعماری خود تبدیل کند.

وی با اشاره به اینکه در همان زمان رادیو "بی بی سی" از طریق پخش برنامه های اختلاف انگلیس تلاش کرد تا نقش مرجعیت شیعیه در ایران، عراق و لبنان را کمرنگ جلوه دهد، عنوان کرد: از سال 1916 تا 1948 به رغم تبلیغات سوء صهیونیست ها و انگلیسی ها علیه جهان تشیع ، رهبران شیعه از طریق هشدار نسبت به خطرات ناشی از تشکیل یک دولت یهودی مسلمانان را نسبت به جغرافیای سیاسی مورد نظر انگلیس برحذر می داشتند.

این روزنامه نگار با بیان اینکه این تحرکات طرح ایجاد دولت یهود را که قرار بود از سال 1917 یعنی از زمان وعده "بالفور" را تا سال 1948 به تعویق انداخت، گفت: از این سال لابی صهیونیستی ایالات متحده که آمریکا را یکی از فاتحان جنگ دوم جهانی می دانست نسبت به تشکیل دولت صهیونیستی در فلسطین اشغالی اقدام کرد و ملت های اسلامی شاهد بودند که این دولت بر روی خرابه های منازل مسکونی مسلمانان فلسطین تاسیس شد.

وی خاطرنشان کرد: لذا اکنون بعد از گذشت 62 سال از تاسیس رژیم صهیونیستی ، ملت های اسلامی نسبت به غیر طبیعی بودن جغرافیای سیاسی خاورمیانه بیش از پیش آگاه شدند و هم اکنون رویکردها به سمت تقویت جبهه پایداری با شرکت ایران ، سوریه ، جنبش های مقاومت فلسطین و مقاومت اسلامی لبنان می باشد.

هانی زاده تصریح کرد: آنچه مسلم است اکنون با توجه به دقت نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نقشی که ایشان در تقویت خط مبارزه با رژیم صهیونیستی ایفا می کنند به نظر می رسد که در آینده ملت های مسلمان شاهد شکل گیری خاورمیانه جدید یا همان خاورمیانه اسلامی بدون حضور رژیم صهیونیستی خواهند بود.

به گفته وی مولفه های خاورمیانه اسلامی برخاسته از ظرفیت های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و منابع انرژی ملتهای منطقه است زیرا اکنون حضور رژیم های دیکتاتور عرب در تصمیمات کلان منطقه ای و بین المللی به دلیل انزوایی که در میان ملت های خود پیدا کرده اند کمرنگ شده است.

وی افزود: بسیاری از رژیم های عرب در آینده به دلیل همسویی با رژیم صهیونیستی و آمریکا و سرکوب ملت های خود از صحنه سیاسی منطقه حذف خواهند شد و رژیم های انقلابی، دموکراتیک و مستقل از طریق صندوق های رای و تکیه بر آرای ملت ها شکل خواهد گرفت.

این کارشناس مسائل خاورمیانه ادامه داد: با توجه به اینکه خاورمیانه بیش از 70 درصد انرژی جهان را در خود جای داده و نیز ظرفیت بالای اقتصادی موجود در آینده بر اساس یک بازتعریف جدید و با تکیه بر ظرفیت های بومی این منطقه شاهد حذف رژیم صهیونیستی و شکل گیری ساختار انسانی جدید حول محور اسلام انقلابی خواهیم بود.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد که هم اکنون بازندگان واقعی رخدادهای جدید خاورمیانه رژیم های صهیونیستی و عرب سازشکار منطقه خواهند بود زیرا ملت های منطقه قطعا در آینده اجازه نخواهند داد که اوضاع ناپایدار سیاسی این نوع کشورها تا مدتی طولانی ادامه پیدا کند.

هانی زاده در پایان با اشاره به کمرنگ شدن نقش بیگانگان در منطقه خاورمیانه، اظهار داشت: قطعا نقش آمریکا و انگلیس و فرانسه در آینده در این منطقه از جهان کمرنگ تر از شرایط فعلی خواهد شد زیرا بحران های سیاسی و مالی گریبانگیر قدرت های اروپایی و آمریکایی مانع تحرکات این قدرت ها برای انجام مانورهای سیاسی در خاورمیانه خواهد شد.



