به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 56 اثر که از دانشگاه‌های سراسر کشور در بخش نمایش‌های خیابانی جشنواره سیزدهم آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند 9 اثر برای شرکت در بخش مسابقه خیابانی تئاتر دانشگاهی ایران پذیرفته و دو اثر به عنوان میهمان و خارج از مسابقه برای حضور در این بخش معرفی شدند.



نمایش‌های "مرد" محمد حردانی از دانشگاه آزاد خمینی‌شهر، "پول" سعید رحیمی از دانشگاه آزاد واحد ابهر، "کوه به کوه نمی‌رسه..." رضا کناریوند از دانشگاه آزاد ایلام، "چیزی شبیه توهم" آرش ساربان و علی بناییان از دانشگاه آزاد مسجد سلیمان، "دستفروش" مصطفی کولیوندی از جهاد دانشگاهی اهواز، "سهراب‌کشی" مسلم خردمند از دانشگاه آزاد چالوس، "کسی برای کلاغ‌ها دانه نمی‌ریزد" رضا جوشنی از دانشگاه علمی کاربردی گیلان، "برخورد" امیر زارع‌زاده از دانشگاه آزاد همدان و نمایش "تئاتر خیابانی" حمید رضایی‌ و ابوذر ساعدی از دانشگاه علمی کاربردی دهلران برای حضور در بخش مسابقه تئاتر خیابانی جشنواره سیزدهم تئاتر دانشگاهی ایران انتخاب شدند.



همچنین نمایش‌های "نحس‌ترین آدم روی زمین" محمد عبدی از دانشگاه سوره و "زباله" سیدمرتضی میرمنتظمی از دانشگاه آزاد هنر و معماری نیز در بخش میهمان و خارج از مسابقه تئاتر خیابانی جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران حضور دارند.



سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از 10 تا 18 اردیبهشت‌ماه سال 89 در تهران برگزار می‌شود.

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