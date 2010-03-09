برگزاری انتخابات دستاوردی تاریخی برای عراق بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، نوری المالکی خاطرنشان کرد: عراق برای ادامه بازسازی و اجرای پروژه های اقتصادی به تجدید حکومت نیاز دارد.

وی در ادامه گفت که پس از روشن شدن نتایج انتخابات به روند بازسازی عراق ادامه خواهد داد چرا که آبادانی و بازسازی کشور مهمترین ماموریت [دولت] به شمار می رود.

مالکی همچنین از ناظران بین المللی و اتحادیه عرب برای نظارت بر انتخابات تشکر و قدردانی کرد و از کشورهای دنیا خواست که در عراق سرمایه گذاری کنند.

دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام روز یکشنبه 16 اسفند برگزار شد. در این انتخابات که علاوه بر عراق در 16 کشور دنیا برگزار شد 6 هزار و 218 نامزد از جمله هزار و 801 زن در قالب 86 حزب سیاسی از جمله 12 ائتلاف انتخاباتی برای کسب 325 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند.