سپاهان بازهم به العین رسید / شب سخت مس در ریاض

به گزارش خبرنگار مهر، سپاهان تنها تیم ایرانی بود که هفته اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را بدون پیروزی پشت سرگذاشت. این تیم در زمین الشباب عربستان به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داد تا امیدوارانه چشم به دیدارهای خانگی بدوزد که اولین آن فردا در مصاف با العین امارات برگزار خواهد شد.

سپاهان که داعیه حضور همیشگی در لیگ قهرمانان را دارد و تا به امروز پرافتخار ترین تیم ایرانی در این جام نوپاست، فردا یکی از با ثبات‌ترین تیم‌های اماراتی را پذیرایی می کند که عنوان قهرمانی اولین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را یدک می کشد. این تیم اماراتی در هفته اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا مقابل پاختاکور ازبکستان آنهم در خانه تن به شکست داده و در بازی عصر چهارشنبه برابر سپاهان با هدف کسب امتیاز وارد میدان خواهد شد.

باید دید تیم قلعه نویی، صدرنشین لیگ برتر ایران فردا در دیدار با العین، تیم سوم جدول رده بندی لیگ برتر امارات چه می کند. این تیم فردا عماد رضا را در اختیار ندارد و باید بازهم دل به درخشش توره ببندد که این روزها آقای فرصت از دست دادن است تا آقای گل!

سپاهان ایران - العین امارات؛ یک مسابقه تکراری برای دو تیم مطرح از فوتبال ایران و امارات است. این دو تیم دوبار طی فصول 2005 و 2007 لیگ قهرمانان آسیا با یکدیگر همگروه بودند. در این دو دوره العین موفق‌تر از سپاهان ظاهر شده و با تحمیل شکست مشابه 3 بر2 به این تیم در امارات و کسب دو نتیجه تساوی یک بریک در اصفهان از زردپوشان کشورمان پیشی گرفت.

در دیگر دیدار گروه C لیگ قهرمانان آسیا که در آن سپاهان ایران و العین امارات حضور دارند، بعدازظهر چهارشنبه تیم‌های پاختاکور ازبکستان و الشباب عربستان در ورزشگاه مرکزی پاختاکور به دیدار هم می روند.

الهلال عربستان - مس کرمان

مشخص نیست مس کرمان در دیدار فردا شب برابر الهلال چه چهره‌ای خواهد داشت. تیم شکننده و ضعیف لیگ برتر یا تیمی که به ملوان بندرانزلی و الاهلی امارات هشت گل زد؟ این تیم که لیگ قهرمانان را با نمایشی توفانی و امیدوارکننده در مصاف با الاهلی امارات آغاز کرد، فردا شب در سخت ترین دیدار مرحله گروهی خود برابر الهلال عربستان صف آرایی خواهد کرد.

الهلال بدون شک آماده‌ترین تیم این روزهای فوتبال آسیاست که با پیروزی پرگل 3 برصفر مقابل السد قطر در هفته اول مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برای تمامی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها خط و نشان کشید. بازی با این تیم که به تازگی عنوان قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی باشگاه‌های عربستان را بدست آورده است، کاری دشوار برای تیم مس است که اگر با کسب امتیاز آن را پشت سر بگذارد، می تواند امیدوار باشد که یکی از تیم‌های برتر گروه D در مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. در دیگر دیدار این گروه تیم‌های الاهلی امارات و السد قطر در ورزشگاه الرشید دوبی برابر هم صف آرایی خواهند کرد.

- برنامه دیدارهای روز دوم از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه - 19/12/88

گروه C

* پاختاکور ازبکستان - الشباب عربستان، ساعت 15:30، ورزشگاه پاختاکور تاشکند

* سپاهان ایران - العین امارات، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

جدول رده بندی:

1- پاختاکور ازبکستان 3 امتیاز، 2- الشباب عربستان یک امتیاز، 3- سپاهان ایران یک امتیاز، 4- العین امارات بدون

گروه D

* الاهلی امارات - السد قطر، ساعت 19، ورزشگاه الرشید دوبی

* الهلال عربستان - مس کرمان، ساعت 20:55، ورزشگاه ملک فهد ریاض

جدول رده بندی:

1- الهلال عربستان 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- مس کرمان 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 3- الاهلی امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 2-، 4- السد قطر بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

گروه G

* گامبااوزاکا ژاپن - هینان چین، ساعت 13:30، ورزشگاه اکسپو 70 اوزاکا

* آرمدفورس سنگاپور - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ساعت 15، ورزشگاه جلان بسار سنگاپور

گروه H

* شاندونگ لیوننگ چین - آدلایدیونایتد استرالیا، ساعت 11، ورزشگاه ورزشگاه شاندونگ جینان

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی - هیروشیما ژاپن، ساعت 14، ورزشگاه پوهانگ استیل یارد

جدول رده بندی:

1- آدلایدیونایتد استرالیا 3 امتیاز، 2- شاندونگ لیوننگ چین 3 امتیاز، 3- پوهانگ استیلرز کره جنوبی بدون امتیاز، 4- هیروشیما ژاپن بدون امتیاز