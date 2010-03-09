ایدز خود را در بدن پنهان می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در دانشگاه میشیگان اعلام کردند ویروس HIV می تواند سلولهای مغز استخوان را به خود آلوده کنند، سلولهایی که به مرور زمان به سلولهای خون تبدیل می شوند. در این شرایط ویروس در مغز استخوان به صورت ساکن باقی می ماند اما زمانی که این سلولها به سلولهای خونی تبدیل می شوند، ویروس دوباره فعال شده و عفونت جدیدی را در بدن به وجود می آورد. در واقع ویروس سلولهای خونی جدید را کشته و برای آلوده ساختن دیگر سلولها مسیر خود را باز می کند.

طی سالهای اخیر داروها توانسته اند تا اندازه قابل توجهی از درصد مرگ و میر ناشی از ابتلا به ایدز بکاهند اما بیماران باید مصرف داروها را برای همیشه و به منظور جلوگیری از بازگشت بیماری ادامه دهند. این به آن معنی است که زمانی که داروها در حال مبارزه با ویروسهای فعال هستند برخی از ویروسها برای ظهور مجدد خود را پنهان می کنند.

یکی از مخفیگاه های رایج این ویروسها در سلولهای خونی "ماکروفگز" و دیگری در سلولهای دفاعی حافظه شناسایی شده است اما این دو موقعیت نمی توانند پاسخگوی تمامی ویروسهای سرگردان در بدن بیمار باشند و از این رو دانشمندان دریافتند موقعیتهای دیگری نیز در بدن وجود دارد که ویروسها از آن به عنوان مخفیگاه استفاده می کنند.

یافتن این منابع آلودگی و عفونت به این دلیل که زدودن این منابع می تواند به مبتلایان به ایدز کمک کند تا پس از درمان بیماری نیازی به استفاده مدام از داروها نداشته باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این شیوه به ویژه برای کشورهایی که درمان بیماری و فراهم آوردن دارو برای بیماری امری بسیار مشکل است بسیار سودمند خواهد بود.

بر اساس گزارش رویترز، هدف طولانی مدت از این مطالعات تولید شیوه هایی جدید برای ریشه کنی ایدز و یا محدود کردن نیاز استفاده همیشگی از داروی ویژه این بیماری عنوان شده است.