چالش ناتو در افغانستان؛ از نبود نظامیان با تجربه تا استراتژی خروج

هم اکنون نبود نظامیان با تجربه و کارآمد در افغانستان، عدم سازماندهی مناسب و مشکل مسکن، زندگی بسیاری از غیرنظامیان را در این کشور تهدید می کند و این مشکلات دولت آمریکا را در نهایت مجبور به خروج از افغانستان می کند.

با نگاهی به هشدار برخی از مقامات بلندپایه ایالات متحده درباره بدتر شدن اوضاع در افغانستان و افزایش خشونت ها و درگیریها در این کشور از جمله "رابرت گیتس" وزیر دفاع و ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای آمریکای در خاورمیانه می توان دریافت که ناتو به زودی روزهای دشواری را در این کشور جنگ زده تجربه خواهد کرد.

تاکنون حدود شش هزار سرباز از 30 هزار نظامی اعزامی وارد افغانستان شده اند و بقیه نیروها تا پایان آگوست وارد این کشور می شوند که در این حالت شمار کلی نظامیان آمریکایی در افغانستان به 100 هزار نفر خواهد رسید.

چالش های افغانستان تا بدان حد افزایش یافته است که ارتش ملی این کشور برنامه هایی را برای استخدام شبه نظامیان در دست دارد و این اقدام را همراه با راهبرد جدید غرب در افغانستان با هدف ریشه کنی طالبان انجام می دهد.

بر اساس این گزارش، هر یک از این شبه نظامیان پیش از استخدام تحت آزمایشهای پزشکی بوده و از آنها اسکن چشم و اثر انگشت گرفته شده تا از این نکته اطمینان حاصل شود که آنها در قاچاق سلاح و یا بمب گذاری های افغانستان دخالت نداشته اند.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) با استقبال از این طرح که ائتلاف با مجاهدین نام دارد ابراز امیدواری کرده که با اجرای آن بتوان ضربه ای سخت به طالبان زد.

همچنین بسیاری از رسانه ها از افزایش خشونت ها و آمار تلفات در افغانستان خبر می دهند. در همین حال گزارش سازمان ملل حاکی از آن است که 346 کودک در خشونتهای افغانستان که نتیجه تهاجم نیروهای غربی به این کشور است کشته شدند.

در همین حال تا کنون 27 شهروند غیرنظامی مارجه در جریان عملیات تحت فرماندهی آمریکا جان خود را از دست داده اند که از این میان 6 نفر به دست نیروهای طالبان و 21 نفر دیگر نیز به دست نیروهای خارجی کشته شده اند.

همچنین طی سال گذشته تقریبا 520 نظامی ناتو از جمله 300 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند، بطوری که سال 2009 به عنوان مرگبارترین سال برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از زمان نابودی طالبان معرفی شد. همچنین از ابتدای سال 2010 تاکنون در کل 118 نظامی ائتلافی جان خود را از دست دادند.

در نهایت می توان گفت که دولت افغانستان هم اکنون با چالشهای متعددی مواجه است که حتی آمریکا و ناتو توانایی حل کردن آنها را ندارد، بنابراین این مشکلات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را به عقب نشینی وا خواهد داشت.