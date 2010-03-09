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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

اختصاصی مهر /

آیین‌نامه ضوابط نشر همچنان در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین‌نامه ضوابط نشر همچنان در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازنگری آیین‌نامه ضوابط نشر مصوب سال 1367 همچنان در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بازنگری سیاست‌ها، اهداف و ضوابط نشر کتاب مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان در دستور کار این شورا است.

سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد چندی پیش خبر از تصویب ضوابط جدید نشر کتاب و ابلاغ آن در روزهای آینده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی داده بود اما بر اساس اطلاعات خبرنگار مهر، این شورا یک جلسه دیگر را به این بحث اختصاص داده که قرار است در هفته پایانی اسفند برگزار شود.

با اینکه تاکنون از چند و چون تغییرات صورت گرفته در آیین‌نامه ضوابط نشر سال 67 خبری به دست نیامده اما گویا این تغییرات بسیار محسوس است هر چند مسئولان فعلاً ترجیح می‌دهند تا تصویب نهایی آئین‌نامه بازنگری شده، سکوت کنند.

وزیر ارشاد هم در این باره گفته بود: اصل کار انجام شده و تنها دو، سه بند آئین‌نامه باقی مانده که پس از انجام آن، در اختیار تمام نویسندگان قرار می‌گیرد و به زودی آنها هم خواهند دانست کتاب‌هایشان باید در چه چارچوبی ارائه شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی‌نژاد این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و از جمله افرادی که در تدوین آن نقش دارند می توان به علی اکبر ولایتی، محمدرضا مخبر دزفولی، حجت الاسلام و المسلمین صدرالدین شریعتی، عزت الله ضرغامی، غلامعلی حدداد عادل، محسن پرویز و سید مصطفی میرسلیم اشاره کرد.

کد مطلب 1048336

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