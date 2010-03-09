محتشمی پور: ماندن یا رفتنم به تشخیص مجلس است

حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور، در حاشیه جلسه ای که با عنوان " نسبت مساله فلسطین با منافع ملی" در محل این دفتربرگزارشد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اظهارنظر روز گذشته یکی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای برکناری وی در هفته جاری ، گفت: من هرجایی که باشم در خدمت مردم مظلوم فلسطین هستم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مقرر شده است این هفته از این سمت برکنار شوید، تنها سکوت کرد و در پی اصرار خبرنگار مهر، اظهارداشت: قبلا نیز موضوع برکناری من از سمت دبیرکلی حمایت ازانتفاضه فلسطین مطرح شده است و در آن زمان مواضع خود را اعلام کرده ام.

بنا بر این گزارش ، یکی از نمایندگان عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس روز گذشته در گفتگویی از برکناری محتشمی پور از سمت دبیر کلی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین به دلیل مسائل سیاسی در هفته جاری خبر داده بود.





