دانشگاه ها باید در جهت بالا بردن بصیریت جوانان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال منکرسی صبح سه شنبه در هشتمین جلسه کمیسیون دانشجویی استان که با حضور روسا و نمایندگان دانشگاه ها تشکیل شد، اظهار داشت: یکی از وظایف خطیر مسئولان و اساتید دانشگاه ها تلاش در جهت بالابردن بصیرت دانشجویان است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت شناخت و آگاهی جامعه عنوان داشت: افراد جامعه باید در تمامی زمینه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، دینی و... آگاهی و شناخت کامل داشته باشند و این وظیفه ما مسئولین است که در این زمینه از هیچ کوششی فرو گذار نباشیم.

منکرسی افزود: خانواده ها در تربیت و ساختن یک جامعه نقش بسزایی دارند، به گونه ای که می توان گفت که پایه اصلی یک جامعه را خانواده ها تشکیل می دهند و باید به این نکته توجه داشت که هجوم تهاجمات فرهنگی که توسط دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد وظیفه خانواده ها را دو چندان می کند.

معاون استانداری کرمانشاه در ادامه خطاب به کسانی که باعث تفرقه بین شیعه و سنی می شوند، خاطرنشان کرد: این تفرقه اندازی ها ریشه تاریخی داشته و مربوط به قبل از انقلاب است و ما به این افراد هشدار می دهیم که مملکت ما اتحاد و برادری را سرلوحه گفتمان خود قرار داده و با چنین افرادی که مانع این وحدت و همدلی باشند برخورد خواهیم کرد.