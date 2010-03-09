به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، بهمن سروشی با اشاره به افزایش 50 هزار بشکه ای تولید نفت خام ایران تا پایان سالجاری، گفت: با راه اندازی تاسیسات جدید و تکمیل طرح تزریق گاز میدان نفتی دارخوین ظرفیت تولید نفت 50 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران افزود: همچنین پیش بینی می شود در سه منطقه دیگر حوزه عملیاتی مناطق مرکزی نیز افزایش تولید داشته باشیم که هنوز آمار آن قطعی نشده است.

وی تاکید کرد: با تحقق توسعه میدان دارخوین تا پایان سال میزان تولید این میدان از 115 به 165 هزار بشکه افزایش می یابد.

این مقام مسئول اظهار داشت: می توان ادعا کرد برنامه های مصوب شرکت ملی نفت ایران تا حدود زیادی تا پایان سال به واقعیت پیوسته است و پیش بینی افزایش تولید نفت صحیح بوده است.

سروشی در ادامه با اشاره به بهره برداری از فاز 9 میدان پارس جنوبی، تصریح کرد: با راه اندازی این فاز میزان تزریق گاز به میدان نفتی آغاجاری به 50 میلیون مترمکعب در روز می رسد.

وی با تاکید بر اولویت افزایش تزریق گاز و تولید صیانتی از میادین نفتی تبیین کرد: میزان تزریق گاز به میادین نفتی در حال حاضر بالغ بر 18 میلیون مترمکعب است که با به مدار آمدن فاز 9 پارس جنوبی تا پایان اسفند میزان تزریق گاز به میدان نفتی آغاجاری به 50 میلیون مترمکعب در روز می رسد.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت نفت یادآور شد: از آنجایی که دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله در صنعت نفت و گاز در گرو افزایش تولید نفت است، تزریق گاز و تولید صیانتی از میادین نفتی در راس برنامه های شرکت نفت قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: آثار تزریق گاز در شرایط فعلی به صورت تثبیت میزان تولید نفت از میادین خواهد بود، اما به مرور زمان و در یک بازه زمانی تقریبا 8 ساله افزایش تولید نفت را در پی دارد.

سروشی در عین حال از افزایش 25 میلیون مترمکعبی تولید گاز خبر داد و افزود: بر اساس برنامه اولیه قرار بود فازهای 9 و 10 پارس جنوبی تا پایان امسال به صورت همزمان به مدار تولید بیایند که تحقق این هدف کمی بعید به نظر می آید و به احتمال قوی تنها فاز 9 پارس جنوبی به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته این مسئول گاز فاز 9 پس از شیرین سازی به خط لوله سراسری تزریق می شود و این در حالی است که در حال حاضر گاز فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در پالایشگاه فازهای 9 و 10 شیرین می شود و پس از راه اندازی فازهای 9 و 10 گاز این سه فاز به تزریق به میادین نفتی اختصاص می یابد.