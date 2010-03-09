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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۷

فاز 9 پارس جنوبی احتمالا تا پایان اسفندماه راه‌اندازی می‌شود

یک مقام مسئول نفتی از احتمال راه اندازی فاز 9 پارس جنوبی تا پایان اسفند امسال خبر داد و گفت: با بهره برداری از فاز دوم توسعه میدان دارخوین تولید نفت ایران 50 هزار بشکه افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، بهمن سروشی با اشاره به افزایش 50 هزار بشکه ای تولید نفت خام ایران تا پایان سالجاری، گفت: با راه اندازی تاسیسات جدید و تکمیل طرح تزریق گاز میدان نفتی دارخوین ظرفیت تولید نفت 50 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران افزود: همچنین پیش بینی می شود در سه منطقه دیگر حوزه عملیاتی مناطق مرکزی نیز افزایش تولید داشته باشیم که هنوز آمار آن قطعی نشده است.

وی تاکید کرد: با تحقق توسعه میدان دارخوین تا پایان سال میزان تولید این میدان از 115 به 165 هزار بشکه افزایش می یابد.
این مقام مسئول اظهار داشت: می توان ادعا کرد برنامه های مصوب شرکت ملی نفت ایران تا حدود زیادی تا پایان سال به واقعیت پیوسته است و پیش بینی افزایش تولید نفت صحیح بوده است.

سروشی در ادامه با اشاره به بهره برداری از فاز 9 میدان پارس جنوبی، تصریح کرد: با راه اندازی این فاز میزان تزریق گاز به میدان نفتی آغاجاری به 50 میلیون مترمکعب در روز می رسد.

وی با تاکید بر اولویت افزایش تزریق گاز و تولید صیانتی از میادین نفتی تبیین کرد: میزان تزریق گاز به میادین نفتی در حال حاضر بالغ بر 18 میلیون مترمکعب است که با به مدار آمدن فاز 9 پارس جنوبی تا پایان اسفند میزان تزریق گاز به میدان نفتی آغاجاری به 50 میلیون مترمکعب در روز می رسد.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت نفت یادآور شد: از آنجایی که دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله در صنعت نفت و گاز در گرو افزایش تولید نفت است، تزریق گاز و تولید صیانتی از میادین نفتی در راس برنامه های شرکت نفت قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: آثار تزریق گاز در شرایط فعلی به صورت تثبیت میزان تولید نفت از میادین خواهد بود، اما به مرور زمان و در یک بازه زمانی تقریبا 8 ساله افزایش تولید نفت را در پی دارد.

سروشی در عین حال از افزایش 25 میلیون مترمکعبی تولید گاز خبر داد و افزود: بر اساس برنامه اولیه قرار بود فازهای 9 و 10 پارس جنوبی تا پایان امسال به صورت همزمان به مدار تولید بیایند که تحقق این هدف کمی بعید به نظر می آید و به احتمال قوی تنها فاز 9 پارس جنوبی به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته این مسئول گاز فاز 9 پس از شیرین سازی به خط لوله سراسری تزریق می شود و این در حالی است که در حال حاضر گاز فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در پالایشگاه فازهای 9 و 10 شیرین می شود و پس از راه اندازی فازهای 9 و 10 گاز این سه فاز به تزریق به میادین نفتی اختصاص می یابد.

کد مطلب 1048339

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