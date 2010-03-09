نقش کمرنگ رسانه ها در توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کارشناسان مسائل سیاسی با اشاره به اشتراکات فراوان مذهبی،‌ فرهنگی و تاریخی میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ایران، معتقدند افزایش ارتباطات رسانه ای میان طرفین می تواند گام مهمی در تحکیم مناسبات و البته حل و فصل موانع احتمالی گسترش روابط دو جانبه باشد.

آنان با تاکید بر اینکه رفع مشکلات سیاسی و اقتصادی کشورها در عصر حاضر بدون توسل به رسانه ها غیرممکن است به اینکه تعمیق ارتباطات رسانه ای بین دو کشور مورد کم توجهی قرار گرفته، اذعان می کنند.

به باور این کارشناسان با وجود اینکه حجم همکاریهای تهران و باکو در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و بازرگانی روز به روز افزایش می یابد اما با توجه به اشتراکات تاریخی فی مابین هرگز مناسبات فرهنگی بین این دو کشور به سطح مورد انتظار نرسیده است.

یکی از موانع بسیار بزرگ در توسعه روابط میان ایران و جمهوری آذربایجان دخالت روزافزون ایالات متحده آمریکا در امور داخلی جمهوری آذربایجان است.

صاحبنظران مسائل سیاسی در حالی که نقش رسانه ها برای تحکیم مناسبات میان ایران و جمهوری آذربایجان را غیرقابل انکار توصیف می کنند اما از برخی موانع برای توسعه روابط دو جانبه سخن به میان می آورند که حل و فصل این موانع فقط در گرو مداخله فعالان رسانه ای دو کشور است. دکتر علی شیاری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مشاور فرهنگی علمی استاندار آذربایجان شرقی یکی از موانع بسیار بزرگ در توسعه روابط میان ایران و جمهوری آذربایجان را دخالت روزافزون ایالات متحده آمریکا در امور داخلی جمهوری آذربایجان می داند.

وی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: ایالات متحده آمریکا به انحای مختلف می کوشد تا مناسبات ایران و جموری آذربایجان در حوزه های مختلف گسترش نیابد و از همین روست که با خرج کردن مبالغ هنگفتی برای مطبوعاتیهای آذربایجان، آنها را به تبلیغ منفی علیه ایران تشویق می کند تا افکار عمومی تحریک شود.

شیاری اضافه کرد: از موانع دیگر گسترش همکاریهای بین ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه های مختلف، تلاش رژیم جعلی اسرائیل برای گسترش حوزه نفوذ خود در قفقاز و به ویژه جمهوری آذربایجان است زیرا صهیونیستها،‌ جمهوری آذربایجان را به دیده کشوری راهبردی می نگرند که در تامین بخشی از انرژی مورد نیاز، نقشی مهم دارد.

وی با بیان اینکه، مناقشه"قره باغ" نیز می تواند در زمره موانع احتمالی افزایش مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان طبقه بندی شود، تصریح کرد: اصولا ایران هر گونه نا امنی درمنطقه قفقاز را به زیان همه کشورهای منطقه می داند و معتقد است اگر قدرت های مداخله‌گر فرا منطقه ای به دخالتهای خود پایان دهند به دست آوردن صلح و ثبات دائمی دور از دسترس نیست.

اصولا ایران هر گونه نا امنی درمنطقه قفقاز را به زیان همه کشورهای منطقه می داند و معتقد است اگر قدرت های مداخله‌گر فرا منطقه ای به دخالتهای خود پایان دهند به دست آوردن صلح و ثبات دائمی دور از دسترس نیست یک کارشناس سیاسی

شیاری خاطر نشان کرد: چالش بر سر رژیم حقوقی دریای خزر نیز از دیگر موضوعاتی است که حل و فصل سریع آن می تواند فصل نوینی از همکاریهای متقابل ایران و آذربایجان را به دنبال داشته باشد.

این استاد علوم سیاسی خاطر نشان کرد: ایران،‌ دریای خزر را دریای صلح و دوستی می داند و معتقد است مبنای هر گونه تقسیمی دراین دریا باید براساس توافق نامه بین ایران و شوروی‌ در سال های 1921 و 1940 میلادی بوده و توافق های دو،‌سه و حتی چهارجانبه جانبه در این مورد راهگشا نیست و باید هر گونه توافقی با حضور پنج کشور انجام شود تا زمینه اجرایی پیدا کند؛ موضوعی که با مخالفت جمهوری آذربایجان روبروست.

مشاور فرهنگی استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: با وجود همه مشکلاتی که بر سر توسعه مناسبات بین تهران و باکو وجود دارد اما زمینه های مناسبی چون اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی، امکانات بسیار خوبی را فراهم کرده است که در صورت بهره برداری صحیح از آن ها می توان موانع موجود را به راحتی از سر راه برداشت .

این فعال رسانه ای گفت: افزایش ارتباطات فرهنگی به ویژه مناسبات رسانه ای بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان از این جهت که می تواند زمینه ساز رفع موانع یادشده باشد، بسیار حائز اهمیت است.

به اعتقاد کارشناسان، رسانه های ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان نمایندگان افکار عمومی دو ملت می توانند در ایجاد نوعی همگرایی بین دیدگاه های سیاستمداران دو کشور نقش آفرینی کرده و زمینه ساز حل و فصل موانع یادشده و موانع احتمالی دیگری که بر گسترش مناسبات مورد علاقه طرفین سایه افکنده است، باشند.

بدون مداخله رسانه ها، موانع گسترش مناسبات مرتفع نمی شود

نوروز قاسمی روزنامه نگار پیشکسوت با تاکید بر اینکه نقش رسانه ها در عصر کنونی به نقشی تعیین کننده بدل شده است، اظهار داشت: حل و فصل مشکلات فراروی توسعه روابط کشورها در سطح منطقه و حتی بین الملل در تمام حوزه ها از جمله سیاست و اقتصاد بدون توسل به رسانه ها غیر ممکن است.

وی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: در شرایطی که استکبار به دنبال طراحی توطئه های گوناگون علیه ایران در قالب جنگ نرم است می توان از ظرفیت بالقوه رسانه ای جمهوری آذربایجان و کشورمان برای تحکیم مناسبات فی مابین و چیره شدن بر موانع احتمالی گسترش مناسبات دو طرف به نحو شایسته استفاده کرد.

قاسمی با اشاره به تلاش دشمنان در بهره برداری از رسانه های جمهوری آذربایجان برای تبلیغ منفی و ایجاد جو غیرواقعی بر علیه کشورمان، تصریح کرد: فعالان رسانه ای دو کشور آذربایجان و ایران در خط مقدم مبارزه با جوسازیهای ناسالم هستند و تنها در صورت اقدام متحد و یکدل به خوبی می توانند این تلاشهای مسموم را که هدفی جز اختلاف افکنی ندارند، خنثی کنند.

پیوند رسانه‌ای‌ایران ‌و آذربایجان در رفع سوءتفاهمات راهگشاست

در جریان انقلاب مشروطه روزنامه نگاران ایران و کشورهای حوزه قفقاز با همدیگر ارتباط قلمی داشته اند ولی با استقرار نظام کمونیستی در این کشورها،‌ محدودیتهایی برای برقراری چنین ارتباط هایی وضع شد که منجر به قطع روابط مزبور شد یک کارشناس سیاسی

محمد عزیزی راد، رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی نیز در این زمینه معتقد است: انقطاع فرهنگی به ویژه در حوزه رسانه بین ایران و جمهوریهای از هم پاشیده شوروی سابق از جمله جمهوری آذربایجان باعث بروز برخی سوء تفاهمات شده که پیوند مجدد طرفین می تواند راهگشا باشد.

وی به مشترکات فرهنگی، ‌تاریخی و مذهبی ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: با نگاهی به تاریخ معاصر به خصوص تاریخ انقلاب مشروطیت مشاهده می شود که همکاری تنگاتنگی بین مجاهدان قفقاز و آزادیخواهان ایران وجود داشته و تمام این همکاریها در راستای آزادی ایران از زیر یوغ استبداد محمدعلی شاهی بوده است.

این کارشناس ارتباطات، حاکمیت کمونیست در جمهوریهای از هم پاشیده شوروی سابق را مهم ترین عامل قطع ارتباط بین فعالان رسانه ای ایران و منطقه قفقاز دانست و گفت: در جریان انقلاب مشروطه روزنامه نگاران ایران و کشورهای حوزه قفقاز با همدیگر ارتباط قلمی داشته اند ولی با استقرار نظام کمونیستی در این کشورها،‌ محدودیتهایی برای برقراری چنین ارتباط هایی وضع شد که منجر به قطع روابط مزبور شد.

عزیزی راد تصریح کرد: فعالان رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی می توانند در استای تامین منافع دو ملت برادر و مسلمان ایران و جمهوری آذربایجان دیدگاه های سیاستمداران دو کشور را به هم نزدیک کرده و گامهای اساسی برای رشد سطح همکاریها در حوزه های مختلف بردارند.

در اینکه ارتقای روابط فرهنگی، خواست دوطرف ایران و جمهوری آذربایجان است، نباید تردید کرد؛ اما ضرورت دارد بسترهای افزایش این ارتباطات فراهم گردد تا ضمن شکوفایی ظرفیتهای بالقوه موجود، دست قدرت های استعماری و استکباری از دخالت در سرنوشت ملتهای این حوزه جغرافیایی کوتاه شود.

یادآور می شود هیئت رسانه ای جمهوری آذربایجان به سرپرستی "نامیک باباخان" مدیر مسئول روزنامه سراسری و مستقل "بیرلیک" در سفری یک روزه به تبریز ضمن بازدید از دفتر برخی خبرگزاریها و نیز تحریریه روزنامه های چاپ این شهر با تعدای از فعالان رسانه ای منطقه نیز دیدار و گفتگو کردند.

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