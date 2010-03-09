به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نصیرینیا، مدیر تولید سریال 40 قسمتی "باغ شیشهای" گفت: مذاکرات ابتدایی با علی لهراسبی صورت گرفته و به احتمال زیاد او خوانندگی تیتراژ این سریال را انجام میدهد. شاعر این مجموعه عبدالجبار کاکایی و آهنگساز آن محمد کلاسی بهار هستند.
در این مجموعه فرامرز قریبیان، مهتاج نجومی، هومن برق نورد، محسن حسینی، طاهره خاتمی، نعیمه نظام دوست، یوسف تیموری، شهرام قائدی، والا شهیدی (بازیگر خردسال) به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان "باغ شیشهای" آمده است: روح پدر قربان نعل بندیان" به خواب او آمده و میگوید که یک نفر از نزدیکترین افراد به قربان در صدد نابودیاش است. قربان به تمامی اعضای خانواده شک میکند و این شروع بحران در خانواده نعلبندیان است...
