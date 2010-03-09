نمایشگاه فرهنگی و هنری منطقه 10 دانشگاه آزاد در گرگان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این نمایشگاه بیش از هزار اثر از دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی واحدهای منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی ( استانهای سمنان و گلستان ) به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه در قالب عکاسی، خطاطی، نقاشی، نرم افزار، شعر، داستان ، صنایع دستی ، مقالات و تحقیقات و ... در 12 غرفه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

محمد مهدی مظاهری معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به این نمایشگاه اعلام کرد: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از حامیان دیرین این فریضه با تشکیل ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در راه گسترش فرهنگ نماز گام برداشته و بارها به عنوان نهاد برتر در امر اقامه نماز در میان دستگاه های مختلف و متعدد کشوری و دانشگاهی انتخاب و همواره در عرصه های دانشگاهی پیشگام بوده است.

وی افزود: ساخت مساجد و ساماندهی امر اقامه نماز در واحدهای دانشگاهی، نقش موثری در اقبال دانشجویان به نماز جماعت داشته و پژوهشهای انجام شده در موضوع نماز ، توجه استادان و دانشجویان را بیش از پیش به سوی نماز جلب کرده است.

مظاهری بیان داشت: جشنواره هنر و ادبیات دینی به عنوان یکی از دیرپاترین برنامه فرهنگی قرانی با رویکرد هنری با استقبال جامعه دانشگاهی روبرو شده است.

این نمایشگاه تا 19 اسفندماه در مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان دایر است.