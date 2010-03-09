وثوقی در "جراحی روح" مقابل دوربین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای هفته پیش شروع شد و امروز در لواسان ادامه دارد، بقیه سکانسهای این فیلم در تهران مقابل دوربین می‌رود. شهراد وثوقی، مجتبی رجبی، معصومه آقاجانی، میترا مولوی، افسانه ناصری، فربد نامور و علی باقری بازیگران این فیلم هستند.

"جراحی روح" یک درام جنایی است، تصویربرداری آن 25 جلسه طول می‌کشد و عوامل آن عبارتند از تصویربردار: سیدنظام کشفی، صدابردار: کریم کاشانی، چهره‌پردازی: پدرام زرگر، طراحی صحنه و لباس: محمد صادقی، تهیه‌کننده: افشین صادقی.

افشین صادقی فیلمهای 90 دقیقه‌ای "ماه تلخ"، "دایره راز" و "صدایم کن" را کارگردانی کرده است.