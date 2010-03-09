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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۳

وثوقی در "جراحی روح" مقابل دوربین رفت

وثوقی در "جراحی روح" مقابل دوربین رفت

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "جراحی روح" به کارگردانی افشین صادقی با بازی شهراد وثوقی شروع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای هفته پیش شروع شد و امروز در لواسان ادامه دارد، بقیه سکانسهای این فیلم در تهران مقابل دوربین می‌رود. شهراد وثوقی، مجتبی رجبی، معصومه آقاجانی، میترا مولوی، افسانه ناصری، فربد نامور و علی باقری بازیگران این فیلم هستند.

"جراحی روح" یک درام جنایی است، تصویربرداری آن 25 جلسه طول می‌کشد و عوامل آن عبارتند از تصویربردار: سیدنظام کشفی، صدابردار: کریم کاشانی، چهره‌پردازی: پدرام زرگر، طراحی صحنه و لباس: محمد صادقی، تهیه‌کننده: افشین صادقی.

افشین صادقی فیلمهای 90 دقیقه‌ای "ماه تلخ"، "دایره راز" و "صدایم کن" را کارگردانی کرده است.

 

کد مطلب 1048345

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