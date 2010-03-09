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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پرونده هایی با عمر 10 سال همچنان روی میز قضات هستند

پرونده هایی با عمر 10 سال همچنان روی میز قضات هستند

یک حقوقدان و وکیل دادگستری از روند کند رسیدگی به پرونده ها در دادگاههای حقوقی انتقاد کرده و اظهار داشت: پرونده هایی پس از گذشت 10 سال هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.

هوشنگ سرباز وطن در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشدید معضل اطاله دادرسی در محاکم قضائی اشاره کرد و گفت: سیر رسیدگی به پرونده ها همچون سابق طولانی است و این موضوع مردم را کلافه کرده است.

در دیدار هفته گذشته نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه، برخی نمایندگان از اطاله دادرسی گله ‌مند بوده و خواستار تعیین مهلت برای رسیدگی به پرونده های حقوقی و قضائی شدند.

این در حالی است که از دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر این قوه، طرح زمانبندی رسیدگی به پرونده ها در دستور کار قرار گرفت و بنا شد تا پرونده ها در مدت زمانی مشخص رسیدگی و تعیین و تکلیف شود.

این حقوقدان در ادامه گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر اطاله دادرسی در دادگاههای حقوقی بیشتر مشاهده می شود اما در دادگاههای جنایی و کیفری استان به مراتب وضعیت رسیدگی به پرونده ها مطلوبتر است و تکلیف پرونده ها به سرعت مشخص می شود.

وی دلیل تشدید اطاله دادرسی در دادگاههای حقوقی را اغماض و تسامح قضات ذکر کرد و گفت: وکلا و مردم از بلاتکلیفی، سرگردان شده اند و اعتراضها نیز تاکنون بی فایده بوده است.

سرباز وطن، بکارگیری قضات کم تجربه در امر قضاوت را از جمله دلایل رسیدگی طولانی در مجتمع های قضائی عنوان کرد و افزود: قضاوت نیاز به تجربه بالا و آشنایی لازم به علم حقوق دارد اما اغلب کسانی که به عنوان قاضی مشغول فعالیت در محاکم می شوند تجربه لازم و جرات صدور رای را ندارند.

این حقوقدان همچنین از عملکرد بازپرسها در محاکم انتقاد کرد و گفت: برخی از بازپرسها فقط در مسیر تنبیه و تهدید عمل می کنند و این امر به هیچ عنوان شایسته نیست، لذا انتظار می رود مسئولان دستگاه قضائی بیش از گذشته به دنبال رفع اطاله دادرسی و مشکلات موجود در محاکم قضائی باشند.

کد مطلب 1048347

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