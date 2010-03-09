پرونده هایی با عمر 10 سال همچنان روی میز قضات هستند

هوشنگ سرباز وطن در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشدید معضل اطاله دادرسی در محاکم قضائی اشاره کرد و گفت: سیر رسیدگی به پرونده ها همچون سابق طولانی است و این موضوع مردم را کلافه کرده است.

در دیدار هفته گذشته نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه، برخی نمایندگان از اطاله دادرسی گله ‌مند بوده و خواستار تعیین مهلت برای رسیدگی به پرونده های حقوقی و قضائی شدند.

این در حالی است که از دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر این قوه، طرح زمانبندی رسیدگی به پرونده ها در دستور کار قرار گرفت و بنا شد تا پرونده ها در مدت زمانی مشخص رسیدگی و تعیین و تکلیف شود.

این حقوقدان در ادامه گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر اطاله دادرسی در دادگاههای حقوقی بیشتر مشاهده می شود اما در دادگاههای جنایی و کیفری استان به مراتب وضعیت رسیدگی به پرونده ها مطلوبتر است و تکلیف پرونده ها به سرعت مشخص می شود.

وی دلیل تشدید اطاله دادرسی در دادگاههای حقوقی را اغماض و تسامح قضات ذکر کرد و گفت: وکلا و مردم از بلاتکلیفی، سرگردان شده اند و اعتراضها نیز تاکنون بی فایده بوده است.

سرباز وطن، بکارگیری قضات کم تجربه در امر قضاوت را از جمله دلایل رسیدگی طولانی در مجتمع های قضائی عنوان کرد و افزود: قضاوت نیاز به تجربه بالا و آشنایی لازم به علم حقوق دارد اما اغلب کسانی که به عنوان قاضی مشغول فعالیت در محاکم می شوند تجربه لازم و جرات صدور رای را ندارند.

این حقوقدان همچنین از عملکرد بازپرسها در محاکم انتقاد کرد و گفت: برخی از بازپرسها فقط در مسیر تنبیه و تهدید عمل می کنند و این امر به هیچ عنوان شایسته نیست، لذا انتظار می رود مسئولان دستگاه قضائی بیش از گذشته به دنبال رفع اطاله دادرسی و مشکلات موجود در محاکم قضائی باشند.