دیگر با فروش نفت نمی توان کشور را اداره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور افزود: وابستگی دیرپای اقتصاد کشور به در آمد حاصل از صادرات نفت خام که به واقع به آن درآمد اطلاق نمی شود آسیبهای جبران ناپذیری به همه بخشهای اقتصادی کشور وارد کرده است.

وی یادآور شد: سالانه چهار هزار میلیارد تومان یارانه برای آرد پرداخت می‌شود در حالی که حدود 50 درصد از نان تولیدی در کشور ضایع می‌شود و این نمایی کوچک از تاثیر مثبت هدفمند کردن یارانه ها در کشور است.

فتحی پور اصلاح مصرف را نتیجه مستقیم اصلاح قیمت‌ها دانست و تصریح کرد: هدف اصلی از اجرا شدن طرح تحول اقتصادی که در هفت محور تعریف شده ، رسیدن به رشد ثابت و بلند مدت اقتصادی است .

وی با رد ادعای تورم زا بودن اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت : هرچند که ماهیت هدفمند کردن یارانه‌ها تورم زا است اما با راهکارهای اتخاذ شده به وسیله مجلس و دولت این موضوع هم قابل کنترل است .

نماینده مردم کلیبر در مجلس تاکید کرد: همه مجراهای مهار تورم مورد توجه است و راهکار برون رفت از شرایط موقت، افزایش بازدهی و بهره وری است که در صورت اجرای همه محورها، طرح تحول اقتصادی محقق می‌شود .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها طبق بررسی های کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به نحوی است که ضمن تامین الزاماتی از قبیل نظام تامین اجتماعی، کمترین فشار را بر اقشار مختلف مردم وارد خواهد کرد .

فتحی پور اجرای این لایحه عظیم را باعث پویایی اقتصاد کشور دانست و گفت: لایحه هدفمند کردن یارانه ها تورم را کاهش داده و بهره وری را بالا خواهد برد.