زمان برای عضویت روسیه در ناتو فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله آلمانی اشپیگل، ولکر روهه، کلاوس ناومان فرانک البه و اولریخ وایسر از متخصصان نظامی آلمان می گوید: نیازهای امنیتی دو سوی اقیانوس اطلس اروپا- آمریکای شمالی اساساً دچار تحول شده و اکنون مسکو در بسیاری از منافع ناتو شریک است و زمان آن رسیده تا این پیمان درهای خود را به روسیه باز کند.

اشپیگل می نویسد: امنیت اروپا یک راهبرد ثابت است و چالش های جدید نیاز به پاسخ های متنوع تر از گذشته دارد.

به نوشته این نشریه، منطقه اروپا و اطلس نیاز به صلح و ثبات دارد اما در عین حال این منطقه نیازمند حمایت علیه تهدیدات خارجی نیز است. در نهایت ظهور یک جهان چند قطبی نیازمند یافتن راهی برای خنثی کردن پویایی های استراتژیک و اقتصادی قدرتهای بزرگ آسیایی است و ناتو در شکلی فعلی خود از عهده این وظیفه بر نمی آید و در آینده این ائتلاف باید خود را به عنوان چارچوب استراتژیکی برای سه مرکزی قدرت یعنی آمریکالی شمالی، اروپا و روسیه ببیند و این سه منطقه منافع مشترکی دارند و از سوی چالش های مشابهی تهدید می شوند و این چالش های مشابه نیازمند پاسخ های مشابه نیز هست.

اشپیگل در ادامه تحلیل خود می نویسد: اگر ناتو بر آن است تا نخستین نهاد برای بررسی همه این بحرانها باشد آنگاه باید اکنون چارچوب قانونی لازم را برای این رخداد تاسیس و تدوین کند و در برای عضویت روسیه در ناتو باز شود و روسیه نیز در عوض باید آماده پذیرش حقوق و تعهدات برابر برای عضویت در این پیمان باشد.