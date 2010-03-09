سعد الحریری در روزهای آتی به سوریه سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، سعد الحریری طی روزهای آتی در راس هیئت وزارتی بلندپایه به سوریه سفر خواهد کرد.

حریری در این سفر با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه دیدار خواهد کرد. این دومین بار است که حریری پس از تصدی سمت نخست وزیری راهی دمشق می شود.

سعد الحریری که از زمان ترور پدرش رفیق حریری در سال 2005 و تیرگی روابط میان دمشق و بیروت به سوریه سفر نکرده بود و هیچ گونه روابط رسمی با دولت سوریه نداشت پس از تصدی نخست وزیری در آذر ماه سال جاری به دمشق سفر و با مقامهای سوریه از جمله "بشار اسد" رئیس جمهوری دیدار کرد. سفر تاریخی حریری به سوریه با واکنش مثبت سران 14 مارس مواجه شد.