تاکید مسئولان کرمانشاه بر برخورد جدی با اقدامات مخاطره آفرین در چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی ملکی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار اشت: متاسفانه هر ساله تراژدی بی مبالاتی و بی احتیاطی عده ای، چهارشنبه آخر سال را به چهارشنبه سوزی تبدیل می کند و حلاوت شادی آن را در کام حتی شنوندگان حوادث نیز به تلخی می کشاند و چه بسا خانواده هایی را در آستانه سال جدید راهی بیمارستان و بلکه قرستان می کنند.

وی افزود: در راستای حفظ امنیت و آسایش عمومی اعلام می کنیم از آنجا که نمی خواهیم چهارشنبه سوری خاطره بدی را در ذهن مردم بیافریند با هر اقدام مخاطره آفرین که جان و مال مردم را تهدید کند با جدیت هرچه تمام تر برخورد می کنیم و از جایگاه مدعی العموم قاطعانه در برابر آنانی که از جو شادمانه مردم سوء استفاده کنند یا بخواهند با مواد غیر استاندارد و خطر ساز محترقه و منفجره جان مردم را به بازی بگیرند خواهیم ایستاد و در این خصوص ذره ای مماشات نمی کنیم چرا که معتقدیم چهارشنبه آخر سال که پیش درآمد سرور و شادی سال جدید است هم باید با شادی و سرور همراه باشد.

ملکی همچنین از رانندگان خودرو و موتورسیکلت ها خواست که با حفظ جوانب احتیاط در مراسم چهارشنبه آخر سال از حرکات نمایشی و غیرمتعارف و ایجاد سر و صداهایی که موجب ایذا عمومی می شوند شدیدا پرهیز کنند و هشدار داد که عاملین چنین اقداماتی بدانند که برخورد قانونی و بدون اغماض در انتظار آنهاست.

وی با توصیه به خانواده ها نیز از آنها خواست مراقب فرزندان خود باشند تا مبادا خسارتهای احتمالی جبران ناپذیر این مراسم شادمانی را برای همیشه از آنها بگیرد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در پایان ضمن تبریک پیشاپیش حلول سال نو به مردم استان از همگان خواست در چهارشنبه منتهی به آخر سال با حفظ جانب احتیاط، کاری کنند که شیرینی عید در کام آنها شیرین بماند.