اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یک سری مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی و تپانچه با حضور خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر در سالن تیراندازی ارژن نیشابور برگزار شد.

در بخش آقایان رشته تفنگ بادی ابوالفضل فتح آبادی جانباز 70 درصد، محمد صاحبکار و شهرام خواجه حسینی و در بخش خانم‌ها: بتول چمنی، زهرا قاضی و فاطمه کریمداد به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در تپانچه آقایان و خانم‌ها به ترتیب حمیدرضا آدابیان و مرضیه قشقایی، محسن مهربانی و صدیقه حسینی، حسین رمضانی و صدیقه کریمداد، نفرات اول تا سوم شدند.

تیم‌های برتر فوتسال بسیج نیشابور معرفی شدند



مسابقات فوتسال پایگاه‌های بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان نیشابور با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد. در این رقابت‌ها 16 تیم در غالب چهار گروه و به صورت تیمی با یکدیگر طی 32 بازی به رقابت پرداختند.

تیم‌های پایگاه‌های مقاومت بسیج ثامن الائمه(ع) فضای سبز شهرداری نیشابور، ‌الحدید مجتمع فولاد خراسان و ‌الناس کارخانه ایران شرق به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین تیم آب و فاضلاب روستایی نیشابور نیز کاپ اخلاق این رقابت‌ها را از آن خود کرد. سالن ورزشی مجموعه انقلاب نیشابور شاهد برگزاری این رقابت یک ماهه بود. در طول مدت برگزاری از یک امدادگر و پنج نفر از داوران فوتسال شهرستان استفاده شد.

در اختتامیه مراسم با حضور جانشین فرماندهی و مسئولان بازرسی و اعضای شورای حوزه ثارا...(ع) به تیم‌های برتر جوایز ارزنده‌ای داده شد.

دومین اردوی تیم ملی کم توانان ذهنی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان در مشهد

دومین اردوی تیم ملی کم توانان ذهنی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان از تاریخ 15 لغایت 23 اسفند ماه 88 در محل سالن سرپوشیده دوومیدانی استاد باغبان باشی هر روز از ساعت 12 ظهر در حال برگزاری است.