ستاد مستقل کنترل صید غیرمجاز دریای خزر تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی صبح سه شنبه در بازدید از کارکنان یگان حفاظت شیلات استان بر لزوم تدوین برنامه جامع عملکرد برای حفاظت و توسعه پایدار دریای خزر تاکید کرد

وی اظهار داشت: استفاده از منابع دریایی خزر به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست دریای خزر نشود باید در دستور کار قرار گیرد و در صورت حفاظت تک سازمانی روند نگهداری منابع دریایی خزر کند خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل صید غیرمجاز دریای خزر به صورت مشترک و در قالب یک ستاد مستقل ضمانت اجرا پیدا نکند شاهد بهره برداری افراد سودجو از ذخائر ارزشمند دریای خزر خواهیم بود.

پاسندی گفت: در صورت تشکیل این ستاد توجه ویژه‌ای نسبت به حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی خواهدشد و تمامی اقدامات لازم را بر اساس علمی‌ترین مدارک قابل دسترس خواهد بود.



مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: توسعه و افزایش بالقوه منابع زنده جهت نگهداری، احیا و استفاده منطقی از موازنه زیست محیطی با در نظر گرفتن نیازهای انسانی در مورد تغذیه و برآوردن اهداف اقتصادی و اجتماعی ابعاد دیگر نقش حیاتی دریای خزر را در زندگی ساحل نشینان مبرهن تر خواهد کرد.



وی یادآور شد: در صورت عدم حفاظت، نگهداری و احیا گونه‌های کمیاب و در معرض خطر، تهدید جدی و خسارت جبران‌ناپذیر به محیط زیست وارد خواهد شد.

وی افزود: هرچند فقدان عملی جامع در قوانین وعدم هماهنگی بین دستگاهی و.... به عنوان دلیلی برای مبارزه با افراد سودجو محسوب می شود اما اقدامات انجام شده در یگان حفاظت شیلات گلستان گوشه های از این ضعف ها را پوشش داده است.