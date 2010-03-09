به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای امروز به پایان می‌رسد. تدوین و صداگذاری "یخ در بهشت" را قاسم خدابنده‌لو انجام می‌دهد. هنوز آهنگساز این فیلم مشخص نشده است.

شهرام قائدی، فرشاد حسینی، رها شیرازی، حسن اسدی و اسدالله یکتا دیگر بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را مزدآبادی به همراه بهنام علیزاده در قالب یک داستان طنزآمیز نوشته‌ است. داستان درباره دو جوان است که در یک شرکت خدماتی کار می‌کنند، برای کار در یک منزل به شمال تهران می‌روند و در آنجا با ماجراهایی روبرو می‌شوند.

رضا عطار: تصویربردار، احسان روناسی :طراح چهره‌پردازی، مجتبی برهانی‌زاده: مدیرتولید و صدابردار و حبیب قلی‌زاده: دستیار کارگردان و برنامه‌ریز "یخ در بهشت" هستند. جواد مزدآبادی فیلم سینمایی "طاووس‌های بی‌پر" و فیلم‌های تلویزیونی "گره کور"، "همشاگردی‌ها" و "مهمان بابا" را در کارنامه دارد.





