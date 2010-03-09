تولید یک میلیون و 40 هزار قطعه ماهی زینتی در همدان

علی دوولو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه وجود 939 رشته قنات، دو هزار و693 چشمه، 19 رودخانه و بیش از 9 هزار حلقه چاه آب کشاورزی استعداد استان همدان در پرورش انواع آبزیان را نمایان می کند، اظهار داشت: این تعداد ماهی زینتی در 18 واحد تکثیر ماهی، تولید شده اند.

دوولو افزود: تکثیر و توزیع ماهیان زینتی از سالیان دور در بسیاری از نقاط دنیا رونق یافته است و در ایران نیز قدمتی بیش از 50 سال دارد که در حال حاضر نیز بیش از 50 گونه از ماهیان زینتی در کشور ما تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه استان همدان قابلیتهای فراوانی برای تولید و تکثیر گونه های مختلف ماهی تزئینی را دارد، اظهارداشت: در سال جاری در مزارع حد واسط، 20 میلیون بچه ماهی تولید و به سراسر کشور صادر شد.

دوولو با بیان اینکه استفاده بهینه از همه امکانات و توانمندیهای استان همدان از اهداف اصلی است، بیان داشت: استان همدان در سال جاری توانست در زمینه تکثیر ماهیان قزل آلا و سردابی، 81 میلیون تخم چشم زده را تولید کند.

مدیرکل شیلات استان همدان از افزایش سرانه مصرف ماهی در استان همدان خبر داد و گفت: تولید تخم چشم زده ماهی و تامین نیاز استان همدان و استان های همجوار با استفاده از تکنولوژی نوین آبزی پروری در سال جاری انجام شده است.