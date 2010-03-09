پخش شعاع نور در فرانسه به جای طنین اذان!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، شیخ علی عبدالباقی دبیرکل آکادمی تحقیقات اسلامی الازهر گفت: اذان اعلام فرارسیدن زمان نماز است. مهمترین هدف اذان آگاهی دادن به مسلمانان است تا آنها بدانند زمان اقامه نماز فرا رسیده است.

در بسیاری از کشورهای غیر اسلامی غرب که مسلمانان در اقلیت به سر می برند مسئله بلند شدن طنین اذان به گوش رسیدن و صدای آن چالش بزرگی محسوب می شود، در بسیار از این کشورها هم بلند شدن صدای اذان ممنوعیت قانونی دارد، از این رو پیشنهاد مسجد مارسی برای انعکاس یک شعاع نور در راستای ممنوعیت صدای اذان مطرح شد.

عبدالباقی گفت: صدای اذان را می توان داخل مسجد بلند کرد تا قانون منع بلند شدن صدای اذان نقض نشود.

این مقام الازهر به مسلمانان توصیه کرد از اعتراض در مورد صدای بلند اذان پرهیز کنند. وی گفت که مسلمانان باید به دنبال گفتگو با مقامات این کشورها باشند و آنها را متقاعد کنند که بتوانند از صدای اذان استفاده کنند.

حدود هفت میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کند که این تعداد بزرگترین جمعیت مسلمانان در اروپا را تشکیل داده اند.

این کشور همچنین اخیرا شاهد بحثهای داغی درباره پوشیدن برقع و روبنده در کشور است و در سال 2004 حجاب را در مدارس اماکن عمومی ممنوع کرده است.

پس از حملات یازدهم سپتامبر، اقلیت مسلمان در غرب با دشواری هایی در انجام وظایف دینی خود رو به رو بوده اند، به طوری که رأی دهندگان در یک همه پرسی سراسر در سوئیس با ساخت مناره در این کشور مخالفت کردند.

در دانمارک طرح ساخت دو مسجد در کپنهاگ برای خدمت به جوامع اسلامی با موانعی رو به رو می شود و همچنین مسلمانان استرالیا همواره با مخالفات ساخت مسجد و مدرسه اسلامی رو به رو هستند.