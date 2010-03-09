تولید سیمان در کشور 23 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، در بهمن ماه امسال بالغ بر سه میلیون و 988 هزار تن سیمان در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 23 درصدی را نشان می دهد.

همچنین میزان تولید کلینکر در بهمن‌ماه امسال بالغ بر چهار میلیون و 736 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد رشد نشان می‌دهد.

براساس اعلام دفتر صنایع معدنی، میزان تولید سیمان در 11 ماه گذشته نیز بالغ بر 47 میلیون و 440 هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 17 درصد رشد داشته است.

میزان تولید کلینکر واحدهای سیمانی کشور نیز در 11 ماه گذشته62 میلیون و 843 هزار تن و با رشد 15 درصدی نسبت به 11 ماه ابتدای سال 87 اعلام شده است.