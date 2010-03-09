هتلهای گران مسافران را راهی هتل پارک می کند

حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر هزینه سفر و گردش برای مردم بسیار بالاست و شرایط اقتصادی مردم نیز به گونه ای است که اغلب آنان از سطح درآمدی متوسط و رو به پایینی برخوردار هستند به طوری که شاید در سال یک بار نیز نتوانند به مسافرت بروند.

این کارشناس ارشد معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری تاکید کرد: درحالیکه از سوی دولت اعلام شده عیدی کارمندان 300 هزار تومان است، هزینه سفر داخلی در تعطیلات نوروزی به یکی از استانهای نزدیک تهران برای یک خانواده چهار نفره، سه برابر این مبلغ خواهد شد آن هم در صورتیکه با خودروی شخصی سفر انجام شود.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه نرخ بالای اقامت در هتلهای کشور باعث شده که در سالهای اخیر شاهد اسکان مردم در در پارکها و خیابانها باشیم، گفت: به دنبال تداوم روند افزایش نرخ قیمت انواع بلیط ها و مراکز اقامتی پیش بینی می شود آمار استفاده کنندگان از هتل پارکها امسال بیشتر شود.

کارشناسان گردشگری معتقدند که بیش از 70 درصد مردم حتی یکبار نیز امکان سفر در طول سال را ندارند و تنها افراد مرفه با وضعیت اقتصادی بسیار خوب می توانند سالانه بیش از یک بار سفر کنند.

به گفته وی، گردشگر فردی است که اشتغال ایجاد کند و باعث افزایش سطح درآمدها شود به همین دلیل نمی توان افرادی که در خیابانها و هتلها چادر می زنند را جزء آمار گردشگران محاسبه کرد.

ذوالفقاری گفت: اقامت مسافران در پارکها نابسامانی، بی نظمی و بار ترافیکی ایجاد خواهد شد و باعث زشتی چهره شهر می شود، بنابراین بهتر است استانداری شهرها با همکاری شهرداری، فرمانداری، شورای شهر و ... مکانهایی را برای استفاده مسافران نوروزی آماده کنند که از تمامی امکانات اقامتی برخوردار باشد.