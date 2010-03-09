اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مسابقات باشگاهی دسته 2 بدمینتون بانوان کشور در یزد برگزار شد.

این مسابقات با حضور 170 ورزشکار در قالب 21 تیم از 15 اسفندماه به مدت سه روز در مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد برگزار شد.

مراسم اختتامیه این مسابقات در مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد، مدرسه بدمینتون شادروان مسعودی برگزار می‌ شود. در این مراسم برترینهای این دوره از مسابقات معرفی و از آنها تقدیر خواهد شد.

مجمع هیئت کشتی استان یزد تشکیل جلسه داد

مجمع هیئت کشتی استان یزد به منظور انتخاب رئیس جدید در سالن کنفرانس اداره کل تربیت بدنی استان یزد تشکیل جلسه داد.

محمدعلی آزادی، سیدمحمدهادی رفوگرزاده، سیدعباس فاطمی و امرالله فلاح ‌زاده کاندیداهای ثبت ‌نامی در این مجمع برای تصدی ریاست هیئت کشتی هستند که پس از رای گیری از اعضا، رئیس هیئت کشتی استان یزد معرفی خواهد شد.

اعلام نتایج مسابقات فوتبال لیگ 3 و مسابقات فوتبال لیگ‌ برتر امیدهای استان یزد

هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول بزرگسالان استان یزد با انجام چهار مسابقه پیگیری شد و این نتایج به دست آمد:

شاهد مهریز صفر ---- پرسپولیس بهاباد صفر

استقامت نوین یزد 2 ---- شاهین تفت صفر

کاشی عمارت میبد 1 ---- مصباح‌الهدی یزد صفر

آریا یزد صفر ---- مهرنگار مهریز 2

همچنین هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر امیدهای استان یزد با انجام پنج مسابقه پیگیری شد.

در این رقابتها تیم شهرداری زارچ با سه گل از سد رقیب خود پرسپولیس بهاباد که یک بازی بدون گل ارائه داد، گذشت.

تیم متحدین یزد نیز با نتیجه یک بر صفر بر موعود یزد برتری یافت.

تیم‌های مصباح‌الهدی و تربیت یزد نیز هر کدام با دو و پنج گل در مقابل بازی بدون گل رقبای خود، هیئت فوتبال خاتم و جنت‌آباد اردکان به برتری رسیدند.

تیم شاهد یزد و پیام کویر یزد نیز به نتیجه 3 بر 2 در این مسابقات رضایت دادند.

داور یزدی به مراسم گزینش داوران برای فستیوال AFC دعوت شد

از سوی فدراسیون فوتبال کشورمان، سیدعلی عبداللهی به گزینش داوران برای فستیوال زیر 14 سال AFC که به زودی در استان همدان برگزار می‌ شود،‌ دعوت شد.

این گزینش و تست از داوران در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار می ‌شود.

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال نیز حسن فتاحی، محمود میرجلیلی و ابوالفضل گرجی برای قضاوت مسابقه بین تیم‌های کارگر بوشهر و حفاری اهواز از لیگ دسته سه کشور که از روز 21 اسفندماه در بوشهر برگزار می‌شود، دعوت شدند.

همچنین حمیدرضا پایدار، علیرضا جدیدی و مهدی طباطبایی برای قضاوت مسابقه گاز بوشهر و آریاگستر کیش و آقایان محمدرضا بهبودی، محمدعلی رضایی و اسماعیل کاظمی‌ پور برای قضاوت مسابقه بین تیم‌های پادگان 04 بیرچند و شهرداری بم در لیگ دسته سه کشور، و محمد جلیلوند، عباس زارعی و حسن آتش‌افروز برای قضاوت مسابقه بین تیم‌های امیرکبیر کاشان و هشتگرد از لیگ دسته سه کشور و محسن زارعی زارچی، سیدعلی میرعبداللهی و ایمان شاه‌‌ولی برای قضاوت آوای میناب و برق شیراز در لیگ نونهالان انتخاب شدند.

محمود امیری و سیدرضا حیدری نیز با احکامی از سوی فدراسیون فوتبال به ترتیب به عنوان ناظران مسابقه بین تیم‌های مس کرمان و سپاهان اصفهان و آوای میناب و برق شیراز از لیگ نونهالان کشور انتخاب شدند.