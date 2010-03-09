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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

سردار ساجدی نیا اعلام کرد:

ارائه تسهیلات ویژه گذرنامه به شهروندان تهرانی به مناسبت نوروز

ارائه تسهیلات ویژه گذرنامه به شهروندان تهرانی به مناسبت نوروز

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: تسهیلات ویژه‌ای در زمینه گذرنامه از امروز سه شنبه به مناسبت هدیه نوروزی به شهروندان تهرانی ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ساجدی نیا صبح سه شنبه با حضور در پلیس امنیت گفت: با توجه به این که ایام عید در پیش رو است باید تلاش کرد هموطنان به ویژه هموطنان تهرانی تسهیلاتی در زمینه صدور گذرنامه دریافت کنند. بر همین اساس از امروز تمامی شهروندان تهرانی که مشکل گذرنامه دارند می‌توانند با مراجعه به مراکز گذرنامه در حوزه‌های یافت‌آباد، شهرری و تهرانپارس از تسهیلات ویژه برخوردار شوند.

وی ادامه داد: همچنین شهروندانی که به دفاتر اداره گذرنامه مراجعه کرده‌اند ولی هنوز گذرنامه برای آنان صادر نشده می‌توانند سریعاً با مراجعه به مراکز و دفاتر گذرنامه تا قبل از سال نو گذرنامه جدید دریافت کنند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: پنج گروه از افراد دارای شرایط خاص شامل بیماران، افراد دارای ماموریت دولتی، افراد مقیم در کشورهای خارجه، دانشجویانی که باید به سرعت به خارج از کشور اعزام شوند و زائران عتبات عالیات در اولویت ارائه تسهیلات گذرنامه قرار دارند.

ساجدی نیا ادامه داد: به جز این موارد خاص موارد دیگری که جزء موارد خاص به شمار می‌رود در کمیسیون احراز که از امروز در دفاتر گذرنامه تشکیل شده بررسی و اقدامات لازم برای خروج شهروندان از کشور انجام می‌شود.

وی گفت: ارایه این تسهیلات به شهروندان تهرانی از امروز تا 27 اسفند ادامه داشته و مجدداً پس از تحویل سال در مراکز گذرنامه آغاز خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: در طول یک سال گذشته بنا به برخی از مسایل از شهروندان مدارک هویتی مانند شناسنامه و گواهینامه در مراکز پلیس اخذ شده بود و این افراد اکنون می‌توانند با مراجعه به ادارات گذرنامه و مجموعه پلیس امنیت تمامی مدارک هویتی خود را دریافت کنند.

ساجدی نیا در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد مراقب گذرنامه‌های خود باشند تا زمینه جعل گذرنامه برای افراد سودجو فراهم نشود.

کد مطلب 1048364

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