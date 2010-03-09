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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

12 هزار رشته دام استخوانی غیرمجاز در گلستان ضبط شد

12 هزار رشته دام استخوانی غیرمجاز در گلستان ضبط شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان گفت: بیش از 12 هزار و 480 رشته دام استخوانی غیرمجاز در استان کشف و ضبط شد.

سرهنگ ابراهیم کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نیروهای پایگاههای یگان حفاظت طی چهار عملیات مشترک   مبادرت به پاکسازی دریا از آلات و ادوات صید غیرمجاز کردند.

وی اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت شیلات در چهار عملیات  که در مدت شش روز انجام شد توانستند ضربات سختی به افراد سودجو وارد کنند.

سرهنگ کیخا، کشف تعداد چهار فروند شناور 150 تا 200 قوه اسب بخار و 16 فروند شناوره چوبی رها شده در دریا را از جمله اقدامات این یگان در این عملیاتها برشمرد.

فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان بیان داشت: همچنین چهار فروند بدنه قایق موتور فایبر گلاس و بیش از 12 هزار و 480 رشته دام استخوانی  در این عملیات ضبط شده است.

وی یادآور شد: 11 نفر از افراد سودجو و صیادان غیرمجاز پس از دستگیری تحویل مقامات قضایی شدند.

گلستان 100 کیلومتر نوار ساحلی دارد.

کد مطلب 1048365

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