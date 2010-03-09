دو تصمیم وزارت آموزش و پرورش و اعتراض دانشجویان و داوطلبان آموزشکده های فنی و حرفه ای
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر علاوه بر عدم اعلام پذیرش دانشجو در دوره کاردانی آموزشکده های فنی و حرفه ای، ظرفیت پذیرش دانشجوی آزاد را برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی نیز صفر کرده است و این بدان معنا است که پذیرش دانشجوی کاردانی به کارشناسی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی وابسته به آموزش و پرورش تنها به داوطلبان دارای سهمیه فرهنگیان اختصاص می یابد.
از این رو ثبت نام برای متقاضیان آزمون دوره های کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای سال 1389 وابسته به آموزش و پرورش که هر ساله از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در اسفند ماه انجام می شد امسال انجام نشد و سازمان سنجش در این رابطه طی اطلاعیه ای به داوطلبان اعلام کرد: "به علت عدم اعلام ضوابط و شرایط و ظرفیت پذیرش به موقع توسط وزارت آموزش و پرورش، ثبت نام از متقاضیان آزمون دورههای کاردانی پیوسته آموزشکدههای فنی و حرفه ای سال 1389 وابسته به وزارت آموزش و پرورش در اسفندماه سال جاری انجام نمی شود."
توضیح رئیس سازمان سنجش درباره عدم اعلام زمان ثبت نام آزمون فنی و حرفه ای
محمد حسین سرورالدین رئیس سازمان سنجش امروز دوشنبه با اشاره به زمان ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای گفت: آموزش و پرورش تا کنون علیرغم پیگیریهایی که سازمان سنجش انجام داده است درباره ظرفیت و میزان پذیرش در این آزمون اطلاعاتی را به سازمان سنجش ارائه نداده است از این رو ما نیز تا زمانی که ضوابط آموزش و پرورش را نداشته باشیم نمی توانیم نسبت به ثبت نام و برگزاری آزمون اقدام کند.
توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره تصمیم به حذف پذیرش در آموزشکده های فنی و حرفه ای
حمیدرضا حاجی بابایی چندی پیش در حاشیه گردهمایی سرگروههای مدیران مدارس دورههای تحصیلی استانهای کشور در پاسخ به این سئوال که چرا وزارت آموزش و پرورش مانع پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی ناپیوسته رشته های فنی و حرفه ای شده است گفت: براساس تصمیم شورایعالی اداری از این پس هنرجویان فنی حرفه ای می توانند در تمامی دانشگاهها اعم ازدولتی، آزاد و پیام نور شرکت کنند.
وی ادامه داد: طبق تصمیم شورایعالی اداری هیچ وزارتخانه ای به جز وزارت علوم نمی تواند مدرک کاردانی و کارشناسی به دانشجویان ارائه دهد.
وزیر آموزش و پرورش درباره نپذیرفتن دانشجو در دوره کاردانی آموزشکده های فنی و حرفه ای و کار و دانش نیز گفت: در سال آینده فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای بدون آزمون و با توجه به معدل قبولی در هنرستانها می توانند وارد دانشگاه شوند.
حاجی بابایی با بیان اینکه تا دو سال آینده کنکور حذف خواهد شد افزود: از این پس تمام دانش آموزان رشته های نظری و فنی و حرفه ای براساس معدل امتحان نهایی که آموزش و پرورش آن را برگزار می کند به دانشگاهها راه می یابند.
اظهار نظر کمیسیون آموزش مجلس درباره تصمیم آموزش و پرورش
به گزارش مهر، این در حالی است که علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص رخ دادن این مشکل برای دانشجویان و داوطلبان فنی و حرفه ای گفت: درخواست ما از وزیر آموزش و پرورش این است که اگر هم وزارت آموزش و پرورش قصد دارد پذیرش برای آموزشکدههای فنی و حرفهای را انجام ندهد باید از هماکنون به فارغالتحصیلان سال اول دبیرستان که میخواهند رشته انتخاب کنند اطلاعرسانی کند که سه سال آینده دیگر آموزشکدههای فنی و حرفهای آموزش و پرورش پذیرشی انجام نمیدهند تا آنها با آگاهی انتخاب رشته کنند.
وی تاکید کرده است: حذف پذیرش در این آموزشکدهها باید طی سه سال و به تدریج انجام شود و نمیتوان به یک باره چنین تصمیمی اتخاذ و اعلام کرد چون حق این جوانان که به مرحله ورود به آموزشکدههای فنی و حرفهای رسیدهاند از بین میرود.
