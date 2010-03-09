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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۴

معاون آموزشی وزیر علوم به مهر خبر داد: 4 ترمه شدن سال تحصیلی منتفی شد/ آغاز سالهای تحصیلی قبل از مهر ماه

معاون آموزشی وزیر علوم به مهر خبر داد: 4 ترمه شدن سال تحصیلی منتفی شد/ آغاز سالهای تحصیلی قبل از مهر ماه

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از منتفی شدن 4 ترمه و فصلی شدن سال تحصیلی دانشگاهی خبر داد و گفت: برای جبران کوتاه بودن ترم دوم سال تحصیلی در نظر داریم تغییرات جزئی تری نظیر آغاز سال تحصیلی قبل از مهر ماه را اجرا کنیم.

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طرح آمایش سرزمین که در آن توسعه آموزش عالی بر اساس نیازهای هر منطقه مد نظر است راهکارهای ارتقای کیفیت تحصیلی در ترم دوم سال تحصیلی دانشگاهها با توجه به کوتاه بودن آن و وجود تعطیلات اندیشیده می شود.

وی اظهار داشت: برای این منظور در نظر داریم سال تحصیلی و ترم اول سال تحصیلی را قبل از مهر ماه آغاز کنیم تا ترم دوم سال تحصیلی نیز زودتر آغاز شود.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه به دنبال 4 ترمه و 3 فصلی شدن سال تحصیلی نیستیم به مهر گفت: از آنجا که تغییرات جدی هزینه های زیادی را به دنبال دارد هدف این است که حداکثر بهره وری از زمان و عمر دانشجو در جهت توسعه کشور انجام شود اما با تغییرات معقول و جزئی.

طرح تبدیل ترم دانشگاهی به فصل تحصیلی چند ماه پیش در وزارت علوم مطرح شده بود. در طرح تدوین شده استفاده بیش از دو ترم در سال تحصیلی و یا تبدیل ترم به سه تا چهار فصل تحصیلی مد نظر قرار داشت.
کد مطلب 1048370

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