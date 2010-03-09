آغاز توزیع مرغ منجمد طرح تنظیم بازار در آستانه نوروز در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان افزود: توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب دو هزار و 200 تومان از روز گذشته آغاز شده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: توزیع گسترده مرغ منجمد تا 15 فروردین در 20 واحد صنفی منتخب در مشهد مقدس همچنین نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر افزایش نظارت بر شبکه توزیع و استقرار بازرسان در کشتارگاه های مرغ افزود: توزیع روزانه مرغ گرم با قیمت 2700 تومان نیز در شبکه طرح تنظیم بازار ادامه دارد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی بر الزام ثبات قیمت مرغ در ایام پایانی سال و نوروز 89 تاکید کرد و اظهار داشت: همه دستگاه های مرتبط در امر تولید و توزیع مرغ باید به منظور ثبات در بازار مرغ در ایام پرتقاضای پیش رو تلاش خود را مضاعف نمایند.

وی گفت: نظارت بر واحدهای عرضه کننده مرغ نیز باید شدت یافته و با متخلفین به شدت برخورد شود.

وی همچنین به عرضه مرغ منجمد ویژه طرح تنظیم بازار در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و واحدهای صنفی شهر اشاره کرد و گفت: در این مراکز مرغ منجمد به قیمت دو هزار و 200 تومان عرضه می گردد که بر روند قیمت های مرغ گرم در بازار تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی از ادامه روند جذب و تامین سهمیه میوه نوروزی استان خبر داد و گفت: تاکنون هزار تن سیب و سه هزار تن پرتقال از سهمیه میوه نوروزی استان جذب و در سردخانه ها ذخیره سازی شده است.

وی با بیان اینکه جذب و تامین دو هزار تن سیب وپنج هزار تن پرتقال سهمیه نوروزی استان تا 25 اسفند ادامه خواهد داشت افزود: روند توزیع میوه در شبکه طرح تنظیم بازار از دهه سوم اسفند آغاز و تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت.