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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۶

شاه‌آبادی معاون هنری وزیر ارشاد شد

شاه‌آبادی معاون هنری وزیر ارشاد شد

حمید شاه آبادی، طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سمت معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه آبادی، طی حکمی از سوی دکتر محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در نشست مدیران استانی، ستادی و سازمانها قرائت شد، به سمت معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: برادر گرامی جناب آقای حمید شاه آبادی قدم نهادن در حریم فرهنگ و هنر حرمتی دارد که جز به پای افزار تعهد و ایثار، با دلی از شوق خدمت سرشار و نگاهی بصیرت آمیز و دینمدار، ورود بدان جایز نیست. هنر، تجلی ظرافت‌های روح است و روح نفخه الهی است! و هنرمند مسلمان زائیده زیبایی‌ها و زاینده تعهد است!پشتوانه تقوی و تعهد و تقید شما به انضمام شرافت ذاتی و اشرافتان در امور هنری و فرهنگی و توانمندی هایتان در امور مدیریتی، مستند حکمی است که به موجب آن جنابعالی را به عنوان "معاون وزیر در امور هنری" منصوب می نمایم.

کد مطلب 1048373

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