وقتی همه خوابند ؛ بازار "ساحل خانم" رمال آنلاین 29 ساله سکه است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، پناه بردن به جادوی رمالان و دعانویسان و راهکارهای عجیب و غریب و ادعایی آنها برای رفع مشکلات برخی از اقشار و به ویژه زنان همیشه مرسوم بوده است . مطمئنأ یکی از اصلی ترین اصولی که موجب بالاگرفتن کار رمالی و دعانویسی شده و رونق مالی حسابهای رمالان و دعانویسان را فراهم کرده است ادعاهای عجیب آنها مبنی بر توانایی رفع انواع مشکلات مردم است.

بسیاری از افراد در مواجه با مشکلات و سختیهای زندگی روزمره بعد از ناتوانی در مقابله و حتی کنار آمدن با آنها ناچار به عوامل ماورایی و فوق طبیعی متوسل می شوند. در این میان کمبود آگاهیها و همچنین سختیِ دردناک و گاه غیرقابل تحمل بودن مشکلات ، افراد را ناگزیر از یافتن راهی میان بر و سریع برای رفع مشکل می کند.

البته با نگاهی به اخبار و اتفاقاتی که در این باره هر روزه منتشر می شود می توان به این نکته پی برد که اتکا و امید داشتن به حل مشکلات با توسل به رمل و اسطرلاب به صورت مشخص به قشر خاصی از جامعه نه به لحاظ سن و سال و نه به لحاظ سطح سواد و درآمد مالی ارتباط ندارد و در میان متوسلان به این راهها همه اقشار جامعه حتی نخبگان و تحصیل کردگان هم پیدا می شوند.

بسیاری از جامعه شناسان رواج خرافات و خرافه پرستی را نشانه خردگریزی و عدم حوصله و توان تجزیه و تحلیل اتفاقات روزمره توسط افراد جامعه می دانند.



بسیاری از جامعه شناسان رواج خرافات و خرافه پرستی را از نشانه های خردگریزی و عدم حوصله و توان تجزیه و تحلیل اتفاقات روزمره توسط افراد جامعه می دانند و به همین دلیل معتقدند افراد این جوامع در پی یافتن راهی کوتاه و مختصر و بدون زحمت برای حل مشکلات خود و یا پاسخ سوال های خود هستند.

در این میان نیز عده ای با دستاویز قراردادن حساسیت های دینی و معنوی افراد جامعه و به کارگیری قابلیتهای متافیزیکی و دستخوش قرار دادن ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه افراد و با سوءاستفاده از این شرایط به وجود آمده به کسب نام و نان برای خود می پردازند.

با همه گیر شدن اینترنت در میان اقشار مختلف جامعه و به خصوص طبقه متوسط این عرصه به یکی از بی خطرترین و راحت ترین عرصه ها برای فعالیت و تبلیغ این افراد تبدیل شده است به شکلی که هم اکنون تعداد زیادی سایت وجود دارد که هر روزه به مشتریان و بازدیدکنندگان فراوان خود خدمات رمالی آنلاین از جمله انواع فال، سرکتاب باز کردن و باز و بسته کردن طلسم ارائه می دهند.

بیشتر مشتریان "خانم ساحل" افرادی خوش پوش و جوانند، این را ظاهرشان نشان می دهد. سهم هر کدام از مشتری ها از فیض دیدن " ساحل خانم " تنها پنج دقیقه زمان بود.



گروهی دیگر از این افراد نیز برای تبلیغ خود کارت ویزیت و و تبلیغ در جزوه های تبلیغاتی را برگزیده اند و آن را در جاهای مشخصی مانند اطراف امامزاده ها در میان مردم توزیع می کنند. متاسفانه با توجه به اینکه تعداد زیادی از کسانی که به زیارت امامزاده ها می روند حاجتمند هستند کاسبکاران عرصه رمالی و دعانویسی این زائران را گزینه های خوبی برای خود می دانند. البته رمز موفقیت عده ای دیگر نیز از تبلیغ سینه به سینه در میان مشتریان ساده دل ناشی می شود، مشتریانی که همگی اعتقادی عجیب به او دارند و وقتی از او حرف می زنند لحنشان تحسین برانگیز و همراه با تعجب می شود.

من هم مشتاق شدم با واسطه سایت اینترنتی پرزرق و برق، یکی از این افراد را که از نظرات سایتش معلوم است مریدانش اعتقاد زیای به او دارند و به تعبیرشان از همه چیز و حتی مسائل خصوصی افراد هم خبر دارد این فنون را بیشتر بشناسم. اسمش" ساحل " است و فقط 29 سال دارد و فقط زنان را ویزیت می کند.

سراغش می روم، خانه او در منطقه ای خوش نشین در غرب تهران و کوچه ای آرام در طبقه سوم از یک آپارتمان معمولی محله است. مشتریان وارد خانه که می شوند توسط پیرزنی که گویا مادر " خانم ساحل" است به یک اتاق 12 متری که دور تا دور آن صندلی چیده شده است راهنمایی می شوند.

انتظار داشتم با خانه ای با نشانه های خاص و جادوگرانه و مرموز روبرو شوم اما هیچ چیز خاصی در فضای حال و پذیرایی وجود نداشت و تنها از در و دیوار و سقف اتاق انتظار، تعدادی ظروف مسی و آهنی قدیمی مانند قوری ، سینی، قندون و ... آویزان شده، اما در اتاق انتظار وی حتی تعدادی پوستر از تصاویر منسوب به ائمه (ع) به همراه تصویری از مریم مقدس مادر حضرت عیسی(ع) دیده می شود.

منشی که همان مادر خانم رمال است برای مشتریان از خصوصیات منحصر به فرد دخترش می گوید.



روی صندلی که نشسته ایم هیچکس حرفی نمی زند. منشی که همان مادر خانم رمال است برای مشتریان از خصوصیات منحصر به فرد دخترش می گوید:« دخترم از همان کودکی دارای حالات خاصی بود و از چیزهای عجیبی خبر می داد. با برخی از اعضای فامیل و همسایه ها ارتباط خوبی نداشت چون که می دانست آنها گناهکارند! وقتی هم وسیله ای در خانه گم می شد ساحل بلافاصله آن را پیدا می کرد». جواب سوالی که ذهنم را مشغول کرده در میان حرفهایش می شنوم:« چون برخی از حاجتمندان! دخترم مسیحی هستند این تصویر حضرت مریم را هم ساحل گفته به دیوار بزنیم.»

بیشتر مشتریان "خانم ساحل" افرادی خوش پوش و جوان و تحصیل کرده اند. این را ظاهرشان نشان می دهد. سهم هر کدام از مشتریها از فیض دیدن "ساحل خانم " تنها پنج دقیقه زمان بود، پنج دقیقه ای که برای من در گیجی و بهت گذشت. وقتی وارد اتاقش شدم در و دیواری که از نقطه نقطه اش اشیا عجیب و غریب آویزان بود همه هوش و حواسم را به خود مشغول کرد.

مشکلت را رفع می کنم .باید 40 شبانه روز هر شب قبل از ساعت 12 غسل کنی و روبه قبله دراز بکشی و وردی را که به تو خواهم داد هر شب 120 بار زمزمه کنی تا خوابت بگیرد. من به خوابت می آیم و طلسم سیاهی که بخت تو را اسیر کرده است را می شکنم.



یادم رفت بگویم برای چه آمده ام و حاجتم چیست. همینطوری از دهانم پرید: هر کاری می کنم دانشگاه قبول نمی شوم! او هم که مردمک چشمهایش هیچ تکانی نمی خورد با اشاره دست از من خواست صورتم را با افق نگاهش مماس کنم. چشمم دقیق به چشمهایش افتاد شروع کرد به حرف زدن، حرفهایش علاوه بر من می توانست به هر دختر جوان پشت کنکوری دیگری هم مربوط باشد، بعد صورتش را کمی جلو آورد و به چهار گوشه صورتم فوت کرد. رد گرمای نفسش را روی صورتم حس می کردم که با اشاره دست در را نشانم داد، یعنی که خداحافظ.

همین پنج دقیقه و حرفهای بی ربط و چهار فوت توی صورتم برایم 20 هزار تومان هزینه برداشت. وقت بیرون آمدن مادرش گفت اگر بخواهم برایم دعا کند 50 هزار تومان دیگر باید بپردازم.

در موردی دیگر سراغ مردی می روم که می گویند تخصصش باز کردن طلسم است و در این کار از ستاره ها کمک می گیرد. به وسیله ی فردی که پیش از این توسط او ویزیت شده بود آشنا می شوم. گفته اند فقط از راه تلفن با مشتریان ارتباط برقرار می کند و هیچگاه به شکل حضوری کسی را ملاقات نمی کند. برای صحبت کردن با او نیز باید شماره اش را حتمأ از کسی که می شناسدش و مورد اطمینان است گرفته شود، بعد از تماس باید نام نفر قبلی عنوان شود تا حاضر به صحبت کردن شود در غیر این صورت خبری از صحبت از طلسم ها نیست.

با او تماس می گیرم اسم رمز را می گویم و او کارش را با صدای گرم و تاثیرگذاری که دارد توضیح می دهد به او می گویم هر کاری می کنم در آن شکست می خورم، می گویم حاضرم تمام زندگیم را بدهم اما مشکلم حل شود اجازه نمی دهد بیشتر توضیح دهم. از من می پرسد از چه چیزی می ترسی، با چه چیزی مشکل داری؟ همینطوری می گویم از تنهایی و تاریکی یکبار هم یک جنازه را از نزدیک دیده ام که گاهی توی خواب سراغم می آید. با قاطعیت می گوید مشکلت را حل می کنم. می گوید باید 40 شبانه روز هر شب قبل از ساعت 12 غسل کنی و روبه قبله دراز بکشی و وردی را که به تو خواهم داد را هر شب 120 بار زمزمه کنی تا خوابت بگیرد. من هم بعد از آن به خواب تو می آیم و طلسم سیاهی که بخت تو را اسیر کرده است را می شکنم و بختت را آزاد می کنم! می گوید. من به دعاهای عربی اعتقاد ندارم، دعاهای من فارسی است. از من می خواهد مبلغ 200 هزار تومان به شماره حسابی در یک بانک واریز کنم تا در تماس بعدی ورد را برای من بخواند...

رمالان و دعانویسان هیچگونه محدودیتی برای خود قائل نیستند. آنها به مشتری اطمینان می دهند که حل هر مشکلی در توانشان است و فقط میزان مبلغ پرداختی آن فرق دارد



گروهی دیگر نیز که خود را افراد عارف و درویش معرفی می کنند ادعا دارند "هر شب جمعه با سیر در آسمانها به مرقد مطهر یکی از ائمه سفر می کنند و بعد از زیارت آنجا بر می گردند، می توانند شما را هم با خود به این سفر زیارتی سیاحتی ببرند! شما را هم حتی اگر خانم هستید با خود خواهند برد. می گویند هیچ هزینه ای ندارد اما با توجه به اینکه می خواهید با هم سفر کنید باید قبل از سفر حتمأ با هم صیغه محرمیت بخوانید تا بر هم محرم شوید!

به نظر می رسد میزان گسترش شیوه های خرافاتی و رمالی در جامعه به عنوان راهکاری برای رفتن به جنگ مشکلات بیش از همه معلول بحرانهای اجتماعی ناشی از گسستهای اخلاقی، تنبلی ذهنی، عدم امید به آینده و احساس امنیت باشد، بسیاری از افراد که در کشاکش مقابله با مشکلات روزمره دچار فرسایش جسمی و روحی روانی شده و مایوس می شوند، با توسل بر اینگونه ادعاها که اغلب نیز با چاشنی معنویت ارائه می شود به حل مشکلات امید می یابند.

به گزارش مهر ، از آن سو نیز رمالان و دعانویسان هیچگونه محدودیتی برای خود قائل نیستند آنها به مشتری اطمینان می دهند که حل هر مشکلی در توانشان است و فقط میزان مبلغ پرداختی آن فرق دارد، جالب آنکه آنها هیچگاه نیز بازنده نیستند حتی اگر مشکل مشتری هم حل نشود چرا که در آنصورت مقصر خود اوست و دلیل حل نشدن مشکل عدم اعتقاد و همراهی قلبی مشتری عنوان می شود.

دل بستن افراد به این گونه مسائل علاوه بر آنکه موجب جوانه زدن امید کاذب در دل می شود به روی آوردن مردم به شیوه های جدیدتر خرافاتی نیز منجر خواهد شد که در نهایت نتیجه اش گریز از عقل مداری و منطق در مواجه با اتفاقات در زندگی روزمره است. به نظر می رسد بهترین راهکار مقابله با این شیوه های ضد خرد گسترش آگاهیها در جامعه باشد.