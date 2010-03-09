دغدغه تولید کنندگان محصولات کشاورزی سال آینده برطرف می‌ شود

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر در مهریز اظهار داشت: امسال پیشنهاد بسیار خوبی از سوی کمیسیون کشاورزی به کمیسیون تلفیق بودجه داده شد که با حمایت از آن، این پیشنهاد به مصوبه تبدیل شد.

وی تاکید کرد: با اجرای این مصوبه از سال آینده دیگر شاهد ماندن محصولات بر روی دست تولیدکنندگان به دلیل واردات نخواهیم بود.

فرهمند خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، واردات کود، سم،‌ بذور جو و سایر محصولات علوفه‌ای، کنسانتره غذایی برای خوراک دام و داروهای دامپزشکی مشروط به رعایت تمامی مقررات قرنطینه‌ ای با حداقل تعرفه سال 1389 انجام می‌ گیرد.

نماینده مردم مهریز، ابرکوه، خاتم،‌ بافق و بهاباد در مجلس همچنین بیان داشت: بر اساس این مصوبه واردات انواع محصولات کشاورزی که در کشور تولید نمی‌شود مشروط به اینکه نقش جانشینی در تولیدات داخلی نداشته باشد، با نرخ متوسط تعرفه سال 1389 و در صورت وجود نقش جانشینی با سه برابر نرخ متوسط تعرفه در سال 1389 انجام می‌ گیرد.

فرهمند ادامه داد: همچنین واردات انواع محصولات کشاورزی که در کشور تولید می‌شود و کمبودهایی در مورد آن وجود دارد، در حد نیاز کسری و خارج از فصل برداشت، با دو برابر نرخ تعرفه متوسط سال 89 انجام می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: واردات تمامی محصولات کشاورزی که تولید داخلی دارد و در حد نیاز مصرف می‌شود، همچنین انواع کنسرو، کمپوت، آب‌میوه، میوه خشک و فرآورده‌های لبنی با چهار برابر تعرفه متوسط سال 89 انجام می‌گیرد.

فرهمند تاکید کرد: بر اساس این مصوبه جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن موظف هستند تا آخر فروردین‌ماه قیمت محصولات را تهیه و به وزارت بازرگانی و امور اقتصاد و دارایی برای اعمال از اول اردیبهشت‌ماه سال 89 ارسال کنند.

وی اظهار داشت: با اجرای این مصوبه تحول عظیمی در افزایش درآمد کشاورزان تولید کننده ایجاد می‌شود و این امر عرضه آسان محصولات مازاد کشاورزان را تضمین می‌ کند.