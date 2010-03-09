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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

فرهمند در گفتگو با مهر:

دغدغه تولید کنندگان محصولات کشاورزی سال آینده برطرف می‌ شود

دغدغه تولید کنندگان محصولات کشاورزی سال آینده برطرف می‌ شود

یزد - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در سال آینده دغدغه خاطر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که هر سال با ورود محصولات متنوع متضرر می‌ شوند، برطرف می‌ شود.

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر در مهریز اظهار داشت: امسال پیشنهاد بسیار خوبی از سوی کمیسیون کشاورزی به کمیسیون تلفیق بودجه داده شد که با حمایت از آن، این پیشنهاد به مصوبه تبدیل شد.

وی تاکید کرد: با اجرای این مصوبه از سال آینده دیگر شاهد ماندن محصولات بر روی دست تولیدکنندگان به دلیل واردات نخواهیم بود.

فرهمند خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، واردات کود، سم،‌ بذور جو و سایر محصولات علوفه‌ای، کنسانتره غذایی برای خوراک دام و داروهای دامپزشکی مشروط به رعایت تمامی مقررات قرنطینه‌ ای با حداقل تعرفه سال 1389 انجام می‌ گیرد.

نماینده مردم مهریز، ابرکوه، خاتم،‌ بافق و بهاباد در مجلس همچنین بیان داشت: بر اساس این مصوبه واردات انواع محصولات کشاورزی که در کشور تولید نمی‌شود مشروط به اینکه نقش جانشینی در تولیدات داخلی نداشته باشد، با نرخ متوسط تعرفه سال 1389 و در صورت وجود نقش جانشینی با سه برابر نرخ متوسط تعرفه در سال 1389 انجام می‌ گیرد.

فرهمند ادامه داد: همچنین واردات انواع محصولات کشاورزی که در کشور تولید می‌شود و کمبودهایی در مورد آن وجود دارد، در حد نیاز کسری و خارج از فصل برداشت، با دو برابر نرخ تعرفه متوسط سال 89 انجام می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: واردات تمامی محصولات کشاورزی که تولید داخلی دارد و در حد نیاز مصرف می‌شود، همچنین انواع کنسرو، کمپوت، آب‌میوه، میوه خشک و فرآورده‌های لبنی با چهار برابر تعرفه متوسط سال 89 انجام می‌گیرد.

فرهمند تاکید کرد: بر اساس این مصوبه جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن موظف هستند تا آخر فروردین‌ماه قیمت محصولات را تهیه و به وزارت بازرگانی و امور اقتصاد و دارایی برای اعمال از اول اردیبهشت‌ماه سال 89 ارسال کنند.

وی اظهار داشت: با اجرای این مصوبه تحول عظیمی در افزایش درآمد کشاورزان تولید کننده ایجاد می‌شود و این امر عرضه آسان محصولات مازاد کشاورزان را تضمین می‌ کند.

کد مطلب 1048376

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