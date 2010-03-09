مراکز پیش دانشگاهی مستقل سال آینده حذف می شوند

عیسی سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: دانش‌آموزان طی سال آینده می‌توانند در همان مدرسه ‌ای که مدرک دیپلم خود را دریافت کرده اند، دوره پیش دانشگاهی را نیز سپری کنند.

پیش از این نیز دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از احتمال حذف دوره پیش دانشگاهی در سال آینده خبر داده بود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره محتوای درسی دوره پیش دانشگاهی نیز گفت: کتاب‌ها و محتوا به همین شکل کنونی دنبال می شود.

سحرخیز با بیان اینکه کلیه امتحانات دانش آموزان پیش دانشگاهی در سال آینده به صورت نهایی برگزار می شود، افزود: نمرات خام دانش‌آموزان در دوره پیش‌دانشگاهی و سال سوم را برای معدل لحاظ می‌کنیم و با توجه به این نمرات زمینه ورود به دانشگاه در سال‌های آینده فراهم می شود.