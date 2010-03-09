به گزارش خبرنگار مهر، در پی انصراف تیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تیم ارتعاشات صنعتی ایرانیان به عنوان تیم چهارم کشورمان برای حضور در مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش معرفی شد.

قرار است تیم ارتعاشات صنعتی ایرانیان با در اختیار داشتن مازیار و صابر هوشمند در رقابت‎های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش شرکت کند. دانشگاه آزاد (2 تیم) و بانک کشاورزی دیگر نمایندگان کشورمان هستند که در این رقابت‎ها شرکت خواهند داشت.

همچنین اندونزی با یک تیم و هر یک از کشورهای قزاقستان و تایلند با دو تیم در مسابقات کیش حضور خواهند داشت. این درحالی است که چین، ویتنام و قطر از شرکت در مسابقات انصراف داده‎اند. ضمن اینکه عمانی‎ها هم آمادگی خود را برای اعزام دو تیم به ایران اعلام کرده اما تاکنون نفرات خود را معرفی نکرده‎اند.

دومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش طی روزهای 22 تا 24 اسفندماه برگزار خواهد شد. برای این رقابت‎ها 16 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.