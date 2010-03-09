به گزارش خبرنگار مهر، در متن این بیانیه آمده است: شاید از قبل هم قابل پیش بینی بود که بازی تیم‌های پاس و پیکان به دلیل برخورداری از یکسری حساسیت‌های کاذب، حاوی حاشیه‌هایی هم باشد. البته در جریان بازی اتفاق حاشیه‌ای خاصی روی نداد اما بعد از آنکه پیکانی‌ها در ثانیه‌های پایانی پیروزی خارج از خانه خود را از دست دادند و این اتفاق هرگز به مذاق آنها خوش نیامد. پیکانی‌ها با دست زدن به یکسری اعتراضات به تصمیمات داور، خواستند حداقل خود را در اذهان عمومی برنده جلوه دهند.

متاسفانه سرمربی تیم پیکان با دست زدن به فرافکنی هر دو گل تیم پاس را از نظر خود مردود دانست و ضعف داوری را دلیل اصلی ثبت این گل‌ها دانست و حتی به وضوح اعلام کرد داور اجازه نداد که ما برنده این بازی شویم و در مصاحبه مطبوعاتی خود به اشتباهات داوری و اینکه گفته می شود اشتباه جزیی از داوری است اشاره کرد و گفت تا کی باید داوران ما اشتباه کنند و با گفتن این جمله که اشتباه جزئی از داوری می باشد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

سرمربی پیکان حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و با مظلوم نمایی خود و تیمش بی تماشاگر بودن این تیم را یکی از عواملی دانست که داوران را مجاب می کند که به راحتی به ضرر این تیم سوت بزنند. هرچند تنها چند دقیقه بعد اصغر مدیرروستا سرمربی تیم پاس با یادآوری گل پیکان به استقلال که با استفاده از اشتباه مسلم داور و کمک داور با توپی که یک متر از زمین خارج شده بود به ثمر رسید به این نکته اشاره کرد که چرا در چنین صحنه‌هایی شما به داوری اعتراض نمی کنید پاسخ دندان شکنی به فرافکنی درخشان داد، اما با توجه به گذشت چند روز از این دیدار و صحه گذاشتن کارشناسان داوری به صحیح بودن هر دو گل تیم پاس برابر پیکان و پخش تصاویر تلویزیونی این گل‌‎ها، این سئوال پیش می آید که آیا آقایانی که غیرمنصفانه بعد از بازی پاس و پیکان به حقایق تاختند و خواستند با فرا فکنی خود را تیم برنده این بازی معرفی کنند، حالا که حقایق برای عامه مردم هم روشن شد آیا پیش وجدان خود شرمنده نیستند؟

جا دارد که حداقل این آقایان برای رهایی از عذاب وجدان یک عذرخواهی خشک و خالی هم که شده بابت صحبت‌های بعد از بازی خود انجام دهند. چون هم گل اول پاس آفساید نبود و کاملا صحیح بود و هم پنالتی که برای پاس گرفته شد کاملا درست و سالم.