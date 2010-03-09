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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۲

دهقان تله تئاتر "آقای توپاز" را تهیه می‌کند

دهقان تله تئاتر "آقای توپاز" را تهیه می‌کند

تئاتر تلویزیونی "آقای توپاز" به تهیه‌کنندگی نیما دهقان و کارگردانی سعید کشن فلاح برای شبکه چهار تولید می‌شود.

نیما دهقان در این باره به خبرنگار مهر گفت: دو تله تئاتر "هویت" به کارگردانی هنری علی سرابی و "آقای توپاز" به کارگردانی هنری سعید کشن فلاح را به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار تهیه می‌کنیم. کارگردان تلویزیونی هر دو اثر مسعود فروتن است و تابستان 89 روی آنتن می‌رود.

وی در ادامه افزود: "هویت" اثری پلیسی و "آقای توپاز" کمدی است. در "آقای توپاز" حمیدرضا افشار، قربان نجفی، پگاه خسروی، شقایق نوروزی، فرهاد تجویدی، اشکان جنابی و تبسم هاشمی بازی می‌کنند و در "هویت" مهدی سلطانی، سیامک صفری، مهدی پاکدل و هنگامه قاضیانی به ایفای نقش پرداختند.

کد مطلب 1048381

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