نیما دهقان در این باره به خبرنگار مهر گفت: دو تله تئاتر "هویت" به کارگردانی هنری علی سرابی و "آقای توپاز" به کارگردانی هنری سعید کشن فلاح را به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار تهیه می‌کنیم. کارگردان تلویزیونی هر دو اثر مسعود فروتن است و تابستان 89 روی آنتن می‌رود.

وی در ادامه افزود: "هویت" اثری پلیسی و "آقای توپاز" کمدی است. در "آقای توپاز" حمیدرضا افشار، قربان نجفی، پگاه خسروی، شقایق نوروزی، فرهاد تجویدی، اشکان جنابی و تبسم هاشمی بازی می‌کنند و در "هویت" مهدی سلطانی، سیامک صفری، مهدی پاکدل و هنگامه قاضیانی به ایفای نقش پرداختند.