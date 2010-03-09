یارانه ‌های غیرنقدی مددجویان کمیته امداد یزد با بن کارت توزیع می‌ شود

حمید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در این شیوه، توزیع یارانه ‌های غیرنقدی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و نیازمندان غیر تحت پوشش که پیش از این در قالب بن‌های کاغذی با آرم کمیته امداد توزیع می ‌شد، در قالب کارت اعتباری به آنها ارائه می‌شود.

وی با اشاره به مزایای این بن‌ کارت‌ها افزود: با بهره‌گیری از این روش مشکل چاپ و توزیع بن‌ کاغذی برطرف شده و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را در پی خواهد داشت ضمن اینکه فرهنگ‌سازی در راستای به کارگیری خدمات الکترونیکی نوین را گسترش خواهد داد.

نصیری عنوان کرد: در بن‌های کاغذی آرم کمیته امداد بر روی بن‌ها درج شده بود اما در بن کارت‌ها هیچ نشانی از کمیته امداد یا معرفی افراد به عنوان افراد نیازمند یا زیرپوشش کمیته امداد وجود ندارد و این امر در حفظ شان و عزت نفس نیازمندان بسیار موثر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح برای نخستین بار در کشور به مرحله اجرا درآمده است و استان یزد نخستین استان مجری طرح توزیع بن‌ کارت است.

نصیری یادآور شد: این طرح همزمان با استان یزد در استان‌های مازندران و فارس نیز به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی ادامه داد: مبلغ هر بن کارت معادل 40 هزار تومان است و تلاش می‌شود قبل از آغاز سال جدید این بن‌ها در میان افراد موردنظر توزیع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح مددجومحوری با هدف اغنای عزت نفس مددجویان خبر داد و اظهار داشت: این طرح باعث شکوفایی استعدادهای بالقوه در ابعاد کمی و کیفی در بین مددجویان و موجب توانمند ساختن و هدایت آنها برای خروج از بن‌بست ناچاری و ناتوانی می‌شود.

نصیری از دیگر مزایای این طرح به شفاف‌سازی اصول خدمات‌رسانی و نیل به اهداف چشم‌انداز 20 ساله کمیته امداد، پیشگیری و رفع آسیب‌ها و ناتوانی‌های مددجویان زیرپوشش همچنین ارتقا ابعاد اخلاقی، معنوی و فرهنگی آنها اشاره کرد.