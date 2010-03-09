جشنواره ملی گره زرین در تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس اداره فرش آذربایجان شرقی و دبیر سومین جشنواره ملی گره زرین صبح سه شنبه در آئین گشایش این جشنواره با اشاره به اهمیت اشتغالزایی در شرایط حاکم بر جامعه گفت: در شرایط کنونی برای ایجاد یک شغل در صنایع مختلف حداقل به 10 تا 15 میلیون تومان سرمایهگذاری نیاز است اما بستر اشتغالزایی کمهزینه در قالی کشور، فرصتی است که متأسفانه از آن غافل هستیم.
علی سلیمانی اظهار داشت: هم اکنون در کشور جمعیتی افزون بر 10 میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از هنر صنعت فرش ارتزاق میکنند و حداقل 2.5 میلیون نفر در امر بافت قالی فعال هستند و لذا توجه و حمایت از این هنر صنعت بیش از گذشته نمایان می شود.
رئیس اداره فرش آذربایجان شرقی بر نقش آفرینی تشکل های صنفی در ساماندهی هنرصنعت فرش تاکید کرد و افزود: تشکلهای صنفی میتوانند علاوه بر ساماندهی هنر صنعت فرش، در زمینه آموزش، تحقیقات و تأمین برنامههای فرهنگی، هماهنگی های لازم را به عمل آورند.
وی پیشنهاد داد: محققان امر با دیدگاه منصفانه به بررسی آمار تولید و فروش داخلی و صادرات قالی پرداخته و در متقاعد کردن مسئولان برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان، بافندگان و صادرکنندگان قالی تلاشی مضاعف کنند.
وی با بیان اینکه فناوری اصلی قالی به طور ماهیتی به نام ایران ثبت شده است، افزود: تولید و عرضه هر کالایی متناسب با تقاضا و سلیقه بازار است به ویژه اینکه در شرایط بحران مالی و تغییر سلایق و ذائقهها توجه به این موضوع امری ضروری و مسلم است.
سلیمانی تصریح کرد: از نظر اقتصادی، صنعتی که فاقد ویژگیهای تجاری و دارای بهرهوری نامناسب باشد قطعاً محکوم به شکست بوده و به دور از جوانب احساسی، هرگونه سرمایهگذار در قاعده طبیعی به دنبال سرمایهگذاری بر روی گزینههایی خواهد بود که صرفه اقتصادی را متناسب با طرح توجیهی داشته باشد.
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