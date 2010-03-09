مرکز بستر درمان کرند غرب باید تا خرداد 89 تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی صبح سه شنبه در جریان سفر به شهرستان دالاهو از ساختمان در حال احداث مرکز بستر درمان شهر کرند غرب بازدید کرد.

این مرکز در حال حاضر حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مجری احداث آن سازمان مسکن و شهرسازی استان است.

پروژه مذکور در سال 1387، 790 میلیون تومان و در سال جاری 670 میلیون تومان بودجه به خود اختصاص داده است.

در بازدید امروز استاندار کرمانشاه از این مرکز نیز مقرر شد تا در سال 1389، 130 میلیون تومان دیگر به آن اختصاص یافته و سازمان مسکن و شهرسازی نیز متعهد شد پروژه را تا نیمه خرداد ماه 1389 تکمیل کند.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز تعهد نمود تا خرداد ماه سال آینده نسبت به تجهیز این مرکز درمانی اقدام کند.

در ادامه استاندار در محل قتلگاه 27 نفر از رزمندگان که به دست منافقین مزدور به شهادت رسیده بودند حاضر و با قرائت فاتحه به روح این شهیدان ادای احترام کرد.

در این بازدید مقرر شد تا یادمانی در محل این قتلگاه احداث شود.

پروژه 40 واحدی مسکن مهر کرند غرب با حضور استاندار کرمانشاه کلنگ زنی شد

در ادامه برنامه های سفر استاندار کرمانشاه و هیئت همراه به شهرستان دالاهو، پروژه 40 واحدی مسکن مهر فرهنگیان شهر کرندغرب کلنگ زنی شد.

این پروژه در زمینی به مساحت هزار و 290 مترمربع و در زیربنای چهارهزار و 735 متر در دو بلوک 20 واحدی و در هفت طبقه احداث خواهد شد.

اجرای این طرح باید ظرف 18 ماه به اتمام برسد.

سرافرازی امروز کشور مدیون خون شهداست

سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه در بدو ورود به شهرستان دالاهو بر سر مزار شهدا حضور پیدا کرد و با قرائت فاتحه به روح پرفتوح شهیدان والامقام یکبار دیگر با این عزیزان تجدید بیعت کرد.

هاشمی در ادامه با حضور در منزل شهید محمدحسین نازپرورده و شهید تیمور زمانی از خانواده این شهدا دلجویی نموده و طی سخنانی اظهار داشت: امروز سرافرازی و موفقیتهای پی درپی کشور مدیون خون شهداست و بر ما واجب است که حرمت و کرامت خانواده معظم شهدا و ایثارگران را پاس بداریم.

استاندار در ادامه با اشاره به اینکه آسایش امروز از پرتو فداکاری شهدا و رزمندگان حاصل شده است، گفت: اگر مدیر یا مسئولی امروز در انجام وظایف خود کم کاری کند در واقع به خون شهدا خیانت کرده است.

پس از آن استاندار به صورت سرزده از دبستان الزهرا(س) شهر کرند غرب بازدید و در جریان مشکلات آموزشی شهرستان قرار گرفت.